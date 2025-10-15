Američka košarkaška reprezentacija dobila novog izbornika

Glavni trener Miami Heata 54-godišnji Erik Spoelstra imenovan je novim glavnim izbornikom muške košarkaške reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, objavila je u srijedu NBA liga.

Spoelstra će voditi američki 'dream team' na Svjetskom prvenstvu 2027. u Kataru i na Olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu.

Spoelstru je odabrao direktor muške košarkaške reprezentacije SAD-a Grant Hill, a odobrio ga je upravni odbor Američkog košarkaškog saveza. Njegov izbor mora formalno ratificirati Američki olimpijski i paraolimpijski odbor (USOPC).

"Ovo je nevjerojatna čast", rekao je Spoelstra prilikom imenovanja. "Predstavljanje naše zemlje i vođenje svjetski poznatih sportaša na prestižna natjecanja jedna je od najvećih privilegija u sportu. Radujem se nastavku tradicije izvrsnosti i timskog rada koji su karakterizirali američku košarku."

Najdugovječniji trener u NBA-u s jednom ekipom

Američka košarkaška reprezentacija osvojila je 17 olimpijskih zlatnih medalja, uključujući pet uzastopnih (2008.-2024.), te pet svjetskih naslova, posljednji put 2014. godine.

Spoelstra je bio pomoćni trener američke reprezentacije na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu i pomoćnik Steveu Kerru u američkoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu 2023., kada je završila na četvrtom mjestu.

Sljedeći tjedan Spoelstra će započeti svoju 18. sezonu kao glavni trener Heata, što ga čini trenerom s najdugovječnijim stažem u NBA ligi s jednom momčadi. Vodio je Heat do naslova NBA prvaka 2012. i 2013.

