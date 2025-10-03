Novi trener Reala: 'Uplašili su me pričama o Hezonji, ali on želi poštivati druge i biti discipliniran'

Realov novi trener Sergio Scariolo pohvalio je hrvatskog košarkaškog reprezentativca Marija Hezonju koji je u četvrtak navečer u Madridu ubacio 18 koševa u pobjedi 89-77 nad Olympiakosom.

"Zadovoljan sam Marijevom stavom. Malo su me uplašili, ne iz kluba nego općenito, no ja vidim osobu koja želi napredovati, biti disciplinirana, poštivati druge i pomagati timu", izjavio je 64 godišnji Scariolo koji je prošli mjesec napustio klupu reprezentacije Španjolske kako bi vodio Real Madrid.

Hezonja, 30-godišnji igrač ponekad burnih reakcija, bio je najbolji strijelac "Kraljevskog kluba" u 2. kolu Eurolige. Bio je vrlo precizan pogodivši osam od deset šuteva iz igre, te dva od tri pokušaja za tricu, te je ubacio i oba slobodna bacanja. Imao je i tri skoka te dvije asistencije, a u igri je proveo 23 minute.

"Griješi, i danas također, ali prihvaća ono što mu se kaže, kritike i upute kako ispraviti greške", rekao je Scariolo na konferenciji za medije. "Jedini način da napreduje i da nam pomaže, jest taj da bude vođa primjerom, kao što tražimo. Mora imati kontinuitet, ali vidim je na dobrom putu," dodao je.

Hezonja igra za Real Madrid od ljeta 2022., a prošle sezone je osvojio naslov prvaka Španjolske.

Real Madrid je u 1. kolu Eurolige izgubio u Italiji kod Virtus Bologne sa 68-74.

