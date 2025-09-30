Hrvat predvodio Real, no Talijani slavili: Gorak početak Eurolige za Hezonju i društvo!

Košarkaši madridskog Reala porazom su otvorili novu sezonu Eurolige, u dvoboju prvog kola talijanski Virtus je na domaćem parketu u Bologni pobijedio 74-68.

Osim prve četvrtine ostatak utakmice Virtus je vodio i na kraju zasluženo upisao pobjedu protiv uglednog suparnika. Talijanski sastav do pobjede su vodili Carsen Edwards s 14 poena i Saliou Niang s 12 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je s 14 poena prvi strijelac Reala, s tim da je većinu poena postigao u prvom poluvremenu. Tome je dodao tri skoka, jednu asistenciju, tri ukradene i jednu izgubljenu loptu. Za dva poena je gađao 7-12, ali je imao i užasnih 0-7 za tri poena. Gabriel Deck je za Real dodao 12 poena uz četiri skoka.

Olympiakos je u gostima pobijedio Baskoniju 102-96 iako je domaći sastav vodio većim dijelom drugog poluvremena. Odličan je kod gostiju bio Saša Vezenkov koji je postigao 24 poena uz 13 skokova, dok je Tyler Dorsey dodao 21 poen.

U redovima Baskonije hrvatski košarkaš Luka Šamanić je odigrao 19 poena te je postigao sedam poena uz tri izgubljene lopte i dva skoka. Za dva poena je gađao 2-4, a za tri poena 1-3.

Hapoel Tel Aviv, novi član Eurolige, uvjerljivom je pobjedom otvorio ovu sezonu, svladao je Barcelonu 103-87. Antonio Blakeney je predvodio pobjednički sastav s 20 poena, dok su po 18 ubacili Vasilije Micić i Dan Oturu, s tim da je potonji imao i odličan šut iz igre 9 od 10.

Will Clayburn je bio najbolji igrač Barcelone s 23 poena i sedam skokova.

Novi član Eurolige je i Dubai, sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac. Dubai je također sezonu otvorio domaćom pobjedom, bio je bolji od Partizana sa 89-76. Davis Bertans je ubacio 20 poena za Dubai, a Džanan Musa 19 koševa uz pet asistencija i četiri skoka.

Anadolu Efes je u Istanbulu nadjačao Maccabi Tel Aviv 85-78 uz po 16 poena Jordana Loyda i Rolandsa Smitsa, dok je milanski Armani u gostima svladao Crvenu zvezdu 92-82. Igrač utakmice bio je nekadašnji igrač Partizana Zach Leday s 21 poenom i pet skokova.

Kendrick Nunn, prošle sezone MVP Eurolige, vodio je svoj Panathinaikos do domaće pobjede protiv Bayerna 87-79. Ubacio je 21 poen uz deset asistencija i tri skoka.

