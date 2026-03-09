Dvostruka pohrana i potpuna privatnost

Ove godine Samsung je pripremio jednostavnu i jasnu ponudu za novu Galaxy S26 seriju. Do 10. ožujka 2026. kupci mogu udvostručiti prostor za pohranu i uštedjeti do 200 €. Prilikom prednarudžbi se prostor automatski nadograđuje na sljedeću razinu: primjerice, odaberete li model s 256 GB, dobit ćete verziju s 512 GB, bez dodatnog troška. Ovo je praksa koju Samsung primjenjuje već godinama, omogućujući korisnicima više prostora bez dodatnih troškova. Takva pogodnost posebno dolazi do izražaja kod uređaja koji su osmišljeni za intenzivno svakodnevno korištenje, fotografiranje i rad s multimedijom.

Zašto je dvostruki prostor važan?

Dodatni prostor danas je važniji nego ikad. Korisnici snimaju više fotografija, videa i raznih sadržaja, koji zbog veće rezolucije i napredne obrade zauzimaju znatno više memorije. Galaxy S26 Ultra, primjerice, bilježi fotografije izuzetno visoke kvalitete s više svjetla i bogatijim detaljima, što brzo puni prostor za pohranu, posebno kod serijskih fotografija ili duljih videa. Oni koji uređuju fotografije i videa izravno na telefonu trebaju dodatni prostor za eksport, verzije projekata i konačne datoteke. Također, aplikacije, igre i alati za produktivnost zahtijevaju sve više memorije. Dvostruka pohrana stoga nije luksuz, već praktična prednost koja omogućuje neometano korištenje uređaja tijekom cijelog njegovog vijeka. Drugim riječima, više prostora znači i veću slobodu stvaranja, snimanja i pohrane sadržaja bez stalnog razmišljanja o brisanju datoteka.

Što je u središtu Galaxy S26 serije?

Nova Galaxy S26 serija, koja uključuje modele Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, namijenjena je korisnicima koji traže visoku snagu i pouzdanost. Hardver je optimiziran za cjelodnevno korištenje i zadatke temeljene na umjetnoj inteligenciji. Galaxy S26 Ultra koristi drugu generaciju procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Takva kombinacija performansi omogućuje glatko pokretanje zahtjevnih aplikacija, multitasking bez zastoja te stabilan rad i pri intenzivnom korištenju.

Umjetna inteligencija u Galaxy S26 seriji nije samo skup značajki, već sustav koji olakšava svakodnevne zadatke. Radi tiho u pozadini, i smanjuje broj koraka između namjere i akcije. Primjerice, uređivanje fotografija sada je moguće pomoću jednostavnih opisnih naredbi, dok sustav automatski prepoznaje scene i optimizira postavke kako bi korisnici dobili najbolje moguće rezultate bez dodatnog podešavanja.

Foto: Promo

Serija nudi i napredniji sustav kamera za kreativce i svakodnevne korisnike. Širi otvor blende omogućuje više svjetla, što znači bolje fotografije u slabim svjetlosnim uvjetima. Poboljšani Nightography video kod modela Ultra zadržava snimke jasnima i živopisnima i u mračnim scenama, dok Super Steady olakšava snimanje u pokretu. Takve mogućnosti posebno dolaze do izražaja pri snimanju večernjih scena, koncerata ili putovanja, gdje korisnici žele zabilježiti trenutke bez kompromisa u kvaliteti.

Za one koji uređuju fotografije, nadograđeni paket Photo Assist omogućuje opisne naredbe za uređivanje, čineći prebacivanje između dana i noći ili obnavljanje nedostajućih dijelova predmeta jednostavnim i bez posebnog znanja.

Privatnost kao imperativ

Posebnu pozornost Samsung posvećuje privatnosti. Galaxy S26 Ultra uvodi prvi ugrađeni Privacy Display, koji ograničava vidljivost sadržaja iz bočnih kutova – idealno za javni prijevoz, kafiće ili otvorene urede. Na taj način korisnici mogu pregledavati poruke, dokumente ili fotografije i u javnim prostorima bez brige da će sadržaj na zaslonu vidjeti osobe u njihovoj blizini. Serija također uključuje Call Verification, Privacy Alerts i Private Album, dajući korisnicima veću kontrolu nad osobnim podacima dok sedam godina sigurnosnih ažuriranja osigurava dugoročnu zaštitu uređaja. Dugoročna softverska podrška dodatno produžuje životni vijek uređaja i pruža korisnicima sigurnost da će njihov telefon ostati ažuran i zaštićen godinama nakon kupnje.

Samsung te vodi na K-POP spektakl

Samsung putem Samsung Members aplikacije donosi dodatnu pogodnost vlasnicima nove Galaxy S26 serije. U sklopu posebne promocije, korisnici imaju priliku osvojiti ulaznice za K-POP koncert Forever koji će se održati 20. ožujka u Areni Zagreb. Putem promo bannera unutar aplikacije (vidljivog isključivo vlasnicima uređaja iz Galaxy S26 serije) moguće je registrirati se za ulaznice – promocija traje do 16.03. ili do isteka zaliha.