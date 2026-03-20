VELIKI PEH /

Ivica Zubac zadobio težu ozljedu, sezona je za njega završena

Foto: Sarah Stier/Getty images/Profimedia

Zubac je u veljači u tradeu napustio LA Clipperse i stigao u Indianu

20.3.2026.
17:25
Sportski.net
Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac koji igra za Indiana Pacerse u NBA ligi morat će ranije završiti ovu sezonu zbog ozljede. 

Liga je objavila kako je Zubac zadobio ozljedu rebra, točnije, napuklo mu je rebro na prošloj utakmici protiv Portlanda i zbog toga je sezona za Zupca završena. U utakmici protiv Portlanda u srijedu Ivica Zubac je s 18 koševa bio najbolji strijelac svoje ekipe u 119-127 domaćem porazu kojim je najduži negativni niz u gotovo 60-godišnjoj povijesti kluba produžen na 15 utakmica.

 

 

Zubac je u veljači u tradeu napustio LA Clipperse i stigao u Indianu. Do ove ozljede odigrao je pet utakmica za novu momčad, u četiri od pet utakmica je zabio dvoznamenkasti broj poena.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić zabrinuo naciju: 'Idemo kod Pepa na razgovor, Gvardiol je nezamjenjiv, ali bit će na knap...'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
