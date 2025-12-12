FREEMAIL
KAKVA VEČER /

Monstruozni Zubac briljirao! Clippersi svejedno pali u Houstonu

Monstruozni Zubac briljirao! Clippersi svejedno pali u Houstonu
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Tri momčadi koje na igračkom popisu imaju hrvatske košarkaše poredale su se na dnu ljestvice Zapadne konferencije NBA lige

12.12.2025.
8:44
Hina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ubacio je 33 koša uz samo jedan promašaj iz igre, ali su LA Clippersi poraženi na gostovanju kod Houston Rocketsa koji su slavili sa 115-113.

Zubac je s 33 koša izjednačio najbolji učinak u sezoni, a za 34 i pol minute je promašio samo jedan šut iz igre (13/14). Uz to je hrvatski centar imao sedam skokova, dvije blokade, jednu asistenciju te jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu.

Houston su do pobjede predvodili Alperen Sengun s 22 koša i 15 skokova te Amen Thompson s 20 poena, devet skokova i osam asistencija.

New Orleans Pelicansi su u svojoj dvorani s uvjerljivih 143-120 pobijedili Portland Trail Blazerse. Karlo Matković je za pobjednike igrao samo 87 sekundi i u tom vremenu uspio ubaciti dva koša, a imao je i dva skoka, dvije blokade te jednu asistenciju.

U Sacramentu su domaći Kingsi uvjerljivo poraženi od Denver Nuggetsa sa 136-105. Goste je predvodio srpski centar Nikola Jokić s 36 koševa, 12 skokova i osam asistencija, a kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić nije ulazio u igru, baš kao što je to bio slučaj i u prethodna dva i pol mjeseca.

Tri momčadi koje na igračkom popisu imaju hrvatske košarkaše poredale su se na dnu ljestvice Zapadne konferencije NBA lige. Sacramento i LA Clippersi imaju učinak 6-19, a New Orleans je na zadnjem mjestu s 4-22.

POGLEDAJTE VIDEO: Miško Ražnatović brine o karijerama velikih košarkaških zvijezda kao što su Zubac i Žižić: Evo što je otkrio za kamere RTL-a

Ivica ZubacLa ClippersHouston Rockets
