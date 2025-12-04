Ivica Zubac briljirao i vodio Clipperse do pobjede nakon crnog niza

Los Angeles Clippersi su prekinuli niz od pet poraza svladavši sinoć u gostima sa 115-92 Atlanta Hawkse, a Ivica Zubac je odigrao odličnu utakmicu.

Hrvatski je košarkaš u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 14 koševa (šut iz igre 6/8) i 17 skokova te pet asistencija u 33 minute provedene na terenu. To mu je 14. double-double učinak ove sezone. Najbolji strijelac Clippersa bio je James Harden s 27 ubačaja, od čega je pet trica, uz devet asistencija, četiri skoka i tri ukradene lopte. Kawhi Leonard je ubacio 21 koš uz šest skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte. Hawkse su predvodili Nickeil Alexander-Walker s 21 poenom i Dyson Daniels s 15 poena.

Los Angeles je u prvoj četvrtini vodio s 11 poena razlike, samo da bi Atlanta izjednačila na 32-32. Clippersi su poluvrijeme završili snažno, nadigravši Hawkse 15-3 u zadnjih četiri minute i poveli na poluvremenu s 55-41. U trećoj četvrtini Clippersi su izgradili vodstvo od 20 poena i ušli u zadnju četvrtinu s vodstvom od 94-73.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Houston Rocketsi su kod kuće pobijedili Sacramento Kingse sa 121-95, a Alperen Sengun i Amen Thompson su ostvarili su double-double učinke. Sengun je postigao 28 poena i 10 skokova, dok je Thompson dodao 20 poena i 12 skokova uz sedam asistencija. Kevin Durant je zabio 24 koša uz osam asistencija za Rocketse, koji su se odvojili u trećoj četvrtini. Rocketsi su bili bolji u skokovima 62-32. Houston je također nadmašio Kingse 78-46 u poenima iz reketa, dok je u napadu imao prednost od 30-7. Rookie Maxime Raynaud i Malik Monk su bili najbolji u redovima Sacramenta s 25 poena. Dario Šarić nije konkurirao za satav Kingsa. Kingsi su na poluvremenu vodili 52-51, ali su u drugom poluvremenu Rocketsi popravili napad i trajno preuzeli kontrolu. Rocketsi su u trećoj trećini šutirali 13 od 26 iz igre i pogodili 10 od 11 slobodnih bacanja.

Murray prešao 50 poena, Jokić odličan

Denver Nuggets su u Indianapolisu sa 135-120 bili bolji od Indiana Pacersa a najzaslužniji za pobjedu bio je Jamal Murray koji je zabio 52 koša, od čega je čak 10 trica, što je njegov sezonski rekord. Bio je to treći put da je Murray postigao 50 ili više poena u regularnoj sezoni, a to je učinio dvije večeri nakon što je uganuo desni gležanj. Njegov rekord karijere je 55 poena. Pratio ga je Nikola Jokić koji je utakmicu završio s 24 poena i 13 asistencija. Ovo je Denveru osma uzastopna pobjeda u gostima.Pascal Siakam predvodio je Indianu s 23 poena, Andrew Nembhard postigao je 16, a Bennedict Mathurin je završio s 15 poena. Nuggetsi su na poluvremenu vodili 72-48, a u nastavku su ih Pacersi pokušavali stići, ali neuspješno.

Portland Trail Blazersi su sa 122-110 u gostima bili bolji od domaćih Cleveland Cavaliersa kojima je ovo četvrti poraz u zadnjih pet utakmica. Deni Avdija postigao je 27 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je Caleb Love postigao 20 poena s klupe, a Portland u gostima nije zaostajao u drugom poluvremenu pobjede nad Clevelandom. Shaedon Sharpe dodao je 20 poena, devet poena i pet asistencija za Portland, koji je prekinuo niz od tri poraza i pobijedio treći put u 11 utakmica. Donovan Mitchell postigao je 33 poena u 34 minute za Cavalierse, dok je Evan Mobley imao 23 poena, 10 skokova, pet asistencija i pet blokada.

Brooklyn Nets su na gostovanju sa 113-105 nadigrali Chicago Bullse kojima je ovo peti uzastopni poraz.Netse, koji su prvi put ove sezone pobijedili u dvije utakmice zaredom, predvodio je Michael Porter Jr. s 33 koša i 10 skokova, a Noah Clowney je dodao 20 poena. Kod Chicaga je najbolji bio Josh Giddey s 28 ubačaja, 11 skokova i 11 asistencija, što mu je drugi triple-double u posljednjih šest utakmica.

New York Knicks su sa 119-104 kod kuće svladali Charlotte Hornetse, a Karl-Anthony Towns je ostvario svoj 16. double-double u 21 utakmici završivši s 35 poena i 18 skokova. Jalen Brunson ubacio je 26 koševa, a Mikal Bridges 16 za Knickse koji nisu zaostajali ni u jednom trenutku utakmice. LaMelo Ball postigao je 16 od svojih 34 poena u četvrtoj četvrtini, čime je pomogao Hornetsima da se približe na osam poena 4:27 prije kraja nakon što su ranije u toj četvrtini zaostajali 22 poena, ali onda se New York odvojio.

Milwaukee Bucksi su na svom terenu sa 113-109 slavili protiv Detroit Pistonsa iako su zaostajali čak 18 koševa na utakmici. Kevin Porter Jr. postigao je 26, a Ryan Rollins dodao je 22 za Milwaukee koji su veći dio utakmice bili bez Giannisa Antetokounmpa, koji je napustio utakmicu zbog istegnuća desnog lista nakon samo tri minute. Bivši igrač Bucksa Tobias Harris predvodio je Detroit s 20 poena, dok je Cade Cunningham dodao 17, a Jaden Ivey 15.

San Antonio Spurs su na gostovanju sa 114-112 bili bolji od Orlando Magica zahvaljujući De'Aaronu Foxu koji je pogodio dva slobodna bacanja 1,4 sekunde prije kraja. Luke Kornet blokirao je šut Franza Wagnera uz zvuk sirene za kraj kako bi osigurao pobjedu San Antonia. Fox je utakmicu završio s 31 poenom, a Dylan Harper je dodao 16 poena. Wagner je predvodio Magic s 25 poena. Jalen Suggs postigao je 24, Desmond Bane 14, a Tristan da Silva 12.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludilo izvlačenja skupina SP-a sve je bliže: Amerikanci spremili show koji će impresionirati