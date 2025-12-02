Hrvatski div opet među najboljima: Zubac blista dok se Clippersi muče

Los Angeles Clippersi Ivice Zubca sinoć su na gostovanju doživjeli visok poraz, sa 140-123 bolji od njih su bili Miami Heat, a hrvatski je košarkaš u porazu svoje momčadi upisao još jedan double-double učinak sa 16 koševa i 13 skokova.

Domaću momčad je predvodio Norman Powell s 30 koševa, od čega je šest trica. Bam Adebayo postavio je svoj osobni rekord s pet trica, uz 27 poena i 14 skokova, što je najviše u sezoni, za Heat kojem je ovo sedma pobjeda u zadnjih osam utakmica.. Andrew Wiggins i Tyler Herro iz Miamija dodali su po 22 poena, a Davion Mitchell postigao je 16 poena, šutirajući 4 od 4 trice i podijelivši 12 asistencija. Herro je također pogodio četiri trice. Najbolji strijelac Clippersa i utakmice bio je Kawhi Leonard s 36 poena, od kojih je 19 postigao u zadnjoj četvrtini kada je rezultat bio u biti neriješen. Zubac je na terenu proveo 30 minuta i osim 16 koševa (šut iz igre 7/13) i 13 skokova, upisao je još dvije asistencije, jednu blokadu i jednu izgubljenu loptu.

Clippersi su pretrpjeli peti poraz zaredom i izgubili osmi put u devet utakmica.

Utakmica je bila izjednačena prije nego što je Miami završio prvo poluvrijeme serijom 32-12 i na odmoru poveo sa 76-56. Drugo poluvrijeme bilo je slično za Heat, Adebayo i Powell su nastavili s napadima iz daljine. Miami je na početku poluvremena napravio seriju 12-0, s dvije trice Adebaya i po jednom od Mitchella i Powella. Nakon timeouta Clippersa, trener Los Angelesa Tyronn Lue odlučio je pustiti svih pet svojih startera na teren 10:36 minuta prije kraja treće četvrtine. Clippersi su u zadnjoj četvrtini nadmašili Heat 41-26 i uspjeli smanjiti zaostatak na 12 poena nakon što su u trećoj gubili 38 poena, ali to im nije pomoglo da se skroz približe Heatu. Heat je na kraju šutirao 24 od 46 (52,2 posto) trica, što je rekord franšize, dok su Clippersi završili s 9 od 29 (31 posto).

Sve o NBA-u čitajte putem portala Net.hr

Washington Wizards su sa 129-126 kod kuće svladali Milwaukee Buckse i to nakon preokreta. CJ McCollum postigao je 28 poena, a Marvin Bagley III dodao je 22 poena i osam skokova za Wizardse, koji su pobijedili u dvije od posljednje tri utakmice nakon niza od 14 poraza. Milwaukee je vodio sa 16 poena razlike sredinom treće četvrtine, ali Wizardsi su se približili prije nego što su napravili seriju 10-1 u posljednjih 90 sekundi utakmice. McCollumova trica 15 sekundi prije kraja i zakucavanje Bilala Coulibalyja 5,4 sekunde prije kraja zapečatili su pobjedu. Trica Bucksa u posljednjoj sekundi samo je smanjila razliku. Kevin Porter Jr., koji je napustio utakmicu zbog grča u donjem dijelu leđa sredinom četvrte četvrtine, predvodio je Milwaukee s 30 poena, a Giannis Antetokounmpo je ubacio 26 koševa uz sedam skokova, a Milwaukee je izgubio osmi put u devet utakmica.

Detroit Pistonsi su na svom terenu s tijesnih 99-98 nadigrali Atlanta Hawkse. Jalen Duren zabio je 21 koš uz 11 skokova, a Cade Cunningham je dodao 18 poena, osam skokova, osam asistencija, šest ukradenih lopti i tri blokade. Kod Hawksa najbolji je bio Jalen Johnson koji je utakmicu završio s s 29 ubačaja, 13 skokova i sedam asistencija. Nickeil Alexander-Walker ubacio je 26 koševa, a Onyeka Okongwu 20. Johnsonova trica 5:35 minuta prije kraja povećala je prednost Hawksa na pet poena. Detroit je odgovorio serijom od 11-0, koju je zaokružio s dva slobodna bacanja Cunninghama. Hawksi su se odmah vratili tricama Johnsona i Alexandera-Walkera te izjednačili na 95-95, 1:12 minuta prije kraja. Cunningham je priskočio u pomoć Detroitu šutem s distance i polaganjem, te je Detroit poveo 99-95 17 sekundi prije kraja. Alexander-Walker je promašio tricu prije nego što je LeVert završio bez pogotka s linije za prekršaje. Alexander-Walker je pogodio tricu 1,2 sekunde prije kraja za konačan rezultat.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Phoenix Suns su prekinuli niz od sedam pobjeda Los Angeles Lakersa svladavšđi ih u gostima sa 125-108. Dillon Brooks je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 33 poena, a Collin Gillespie je postigao 28 poena, pogodivši osam od 14 trica. Devin Booker je zabio 11 koševa za Sunse u 10 minuta prve četvrtine prije nego što je napustio teren zbog ozljede prepona. Prije nego što je napustio igru, Booker je dosegao 17.000 poena u 11 NBA sezona i postao treći najmlađi igrač sa 17.000 poena i 3.600 asistencija u dobi od 29 godina i 32 dana. LeBron James i Oscar Robertson bili su mlađi. Kod Lakersa Luka Dončić je ubacio 38 koševa uz 11 skokova, dok je Austin Reaves dodao 16 koševa. Nakon što je propustio nedjeljnu utakmicu zbog ozljede stopala, James se vratio i postigao 10 poena, produživši svoj niz dvoznamenkastih utakmica s postignutim poenima na 1297.

Košarkaši Utah Jazza su u Salt Lake Cityju sa 133-125 nadigrali Washington Wizardse a do slavlja ih je predvodio Lauri Markkanen s 29 poena. Keyonte George je ubacio 28 koševa, Jusuf Nurkić dodao je 18 i devet skokova za Jazz koji je ostvario drugu pobjedu u tri utakmice. Kevin Durant predvodio je Rocketse s 32 poena i devet skokova. Alperen Sengun dodao je 31 poen i 14 asistencija, dok je Amen Thompson ubacio 23 koša, ali njihov trud nije bio dovoljan da produži niz na pet pobjeda Houstona u gostima. Rocketsi su treću četvrtinu završili serijom 12-0, smanjivši zaostatak od 21 poena na jednoznamenkasti broj. Houston je smanjio zaostatak na 114-113 5:12 minuta prije kraja nakon dva uzastopna koša Duranta - zakucavanja i trice. George i Markkanen pogodili su dvije trice zaredom spriječivši Rocketse da završe preokret, povećavši vodstvo Utaha na 120-113 4:21 minuta prije kraja. Sengun je pogodio polaganje i smanjio zaostatak na 126-123 52,7 sekundi prije kraja. George je pogodio pet od šest slobodnih bacanja i došao do ključne ukradene lopte u završnici koja je osigurala pobjedu Jazza.

Cleveland Cavaliers su s visokih 135-119 u Indianapolisu pobijedili Indiana Pacers najviše zahvaljujući Donovanu Mitchellu koji je utakmicu završio s 43 poena. Jaylon Tyson je dodao 27 za Cleveland koji je ovom pobjedom prekinuo niz od tri poraza. De'Andre Hunter i Evan Mobley postigli su po 13 poena za Cleveland, koji je u drugoj četvrtini vodio s čak 21 poenom razlike i nije gubio nakon što je poveo 5-2. Mitchell je imao devet skokova i šest asistencija. Pascal Siakam sakupio je 26 poena i sedam skokova za Pacerse,ca Andrew Nembhard je postigao 21 poen.

Dallas Mavericksi su prvi put ove sezone upisali dvije pobjede zaredom svladavši sa 131-121 domaće Denver Nuggetse. Ryan Nembhard završio je utakmicu s 28 poena i 10 asistencija, a Anthony Davis je postigao 32 poena uz 13 skokova za Dallas. Nikola Jokić postigao je 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija za Nuggetse, koji su izgubili četvrtu uzastopnu domaću utakmicu.

Orlando Magic je upisao treću uzastopnu pobjedu nakon što je kod kuće sa 125-120 bio bolji od Chicago Bullsa. Desmond Bane je zabio 37 koševa, a Anthony Black 22 za Orlando, dok je Franz Wagner dodao 25 ​​poena.Josh Giddey predvodio je Chicago s 22 poena. Pridružili su mu se Matas Buzelis s 21 poenom te Nikola Vučević i Tre Jones s po 20 poena.

U New Yorku su Brooklyn Netsi prekinuli niz od devet poraza zaredom na domaćem terenu slaveći sa 116-103 protiv Charlotte Hornetsa. Do pobjede ih je predvodio Michael Porter Jr. s 35 poena, što je najviše u sezoni, a Brooklyn je prekinuo niz od devet domaćih poraza na početku sezone, a Noah Clowney je dodao 18 poena. Rookie Kon Knueppel bio je najbolji strijelac u redovima Hornetsa s 18 pogodaka, a LaMelo Ball je sakupio 12 poena i 14 asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan poludio na time-outu! 'Cure, pa ovo se ne radi ni na treningu'