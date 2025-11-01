Drama u Los Angelesu: Hrvatski dvoboj pripao Zubcu, Clippersi slavili uz zvuk sirene

U sinoćnjem okršaju između Los Angeles Clippersa Ivice Zubca i gostujućih New Orleans Pelicansa Karla Matkovića slavila je domaća momčad sa 126-124 i to zahvaljujući košu Kawhija Leonarda četiri desetinke prija kraja.

Ivica Zubac je odigrao još jednu dobru utakmkicu u kojoj je u nešto više od 33 minuite na terenu upisao double-double učinak s 14 koševa (šut iz igre 5/7), 11 skokova, jednom asistencijom i tri blokade. Leonard je bio najbolji strijelac utakmice i Clippersa s 34 koša

Nakon što su Pelicansi, koji su veći dio večeri bili u zaostatku, izjednačili na 124-124 9,6 sekundi prije kraja poslije dva slobodna bacanja Ziona Williamsona, Clippersi su se okrenuli Leonardu za posljednji udarac, a on je pogodio za pobjedu s velike udaljenosti. James Harden iz Los Angelesa završio je s 24 poena i 14 asistencija, što je najviše na utakmici. Tražeći svoju prvu pobjedu u pet pokušaja ove sezone, gostujući Pelicansi su vodili s čak sedam poena razlike na početku utakmice prije nego što su Clippersi kontrolirali većinu posljednjih 42 minute. Harden je pogodio četiri trice u utakmici, tri u posljednjih 4:10 minuta prvog poluvremena, tijekom kojih su Clippersi zaostatak od 46-43 pretvorili u prednost od 67-59 na poluvremenu. New Orleans je u utakmici zaostajao s čak 17 poena razlike, ali se u završnici približio. Jordan Poole je bio najbolji kod Pelicansa s 30 poena, Trey Murphy III dodao je 17 poena, a Zion Williamson 15. Karlo Matković je odigrao tri minuta i 28 sekundi za Pelicanse, upisavši pritom jedan promašaj iz igre, dva skoka i jednu blokadu.

Boston Celtics su nanijeli Philadelphia 76ersima prvi poraz ove sezone, svladali su ih na njihovom terenu sa 109-108. Jaylen Brown je postigao 32 poena za Boston, a Anfernee Simons je dodao 19 poena. Philadelphiju je u prvom porazu sezone predvodio Tyrese Maxey s 26 poena i 14 asistencija, Joela Embiida je ubacio 20 koševa, a rookie VJ Edgecombe 17. Philadelphia je zaostajala 10 poena manje od tri minute prije kraja, ali se približila na jedan poen i imala loptu 3,8 sekundi prije kraja. Quentin Grimes je previše zadržao loptu u posljednjoj akciji, ostavljajući Embiidu samo očajnički pokušaj dok je vrijeme isteklo.

Sve novosti i događanja sa NBA parketa pratite na portalu Net.hr

Portland Trail Blazers su kod kuće sa 109-107 nadigrali Denver Nuggetse prekinuvši im niz od tri pobjede zaredom. Pobjedu Portlandu, koji je u zadnjoj četvrtini nadoknadio zaostatak od deset koševa, osigurao je Jerami Grant koji je pogodio dva slobodna bacanja 1,4 sekunde prije kraja. Deni Avdija zabio je 23 koša, a Shaedon Sharpe 19 za Portland kojem je ovo treća pobjeda zaredom. Kod Nuggetsa najbolji je bio Jamal Murray s 22 ubačaja, dok je Nikola Jokić dodao 21 koš, 14 skokova i devet asistencija.

U Chicagu su domaći Bullsi stigli do pete pobjede u nizu od početka sezone pobijedivši sa 135-125 New York Knickse. Josh Giddey ubacio je 32 koša, što je njegov osobni rekord, a Nikola Vučević dodao je 26 za Chicago koje je ovo najbolji start sezone od 1996. Ayo Dosunmu dodao je 22 poena, a Matas Buzelis 13 za Bullse, dok je Giddey dodao 10 skokova i devet asistencija. Jalen Brunson postigao je 29 poena za Knickse, koji su izgubili tri utakmice zaredom.

Los Angeles Lakers su u gostima sa 117-112 bili bolji od Memphis Grizzliesa, a Luka Dončić, koji se vratio na teren nakon tri utakmice pauze zbog ozljede, bio je najbolji pojedinac pobjedničke momčadi s 44 poena, 12 skokova i šest asistencija. Austin Reaves dodao je 21 poen za Lakerse, dok su kod Grizzliesa najbolji bili Jock Landale i Jaylen Wells koji su svaki imali po 16 poena.

Phoenix Suns su na svom terenu sa 118-96 nadigrali Utah Jazz prekinuvši tako niz od četiri poraza. Devin Booker pogodio je šest trica i postigao 36 poena, a Ryan Dunn je skupio 13 poena i 10 skokova za Sunse, koji su se osvetili za poraz od 138-134 u produžetku u ponedjeljak kod Utaha. Najučinkovitiji kod Utaha bio je Lauri Markkanen s 33 poena od čega su četiri trice. Keyonte George je dodao 17 poena, a Walker Kessler 13 skokova za Jazz, koji su pretrpjeli drugi uzastopni poraz.

Atlanta Hawks su sa 128-108 u Indianapolisu svladali Indiana Pacerse, a do pobjede ih je vodio Jalen Johnson s 22 poena, 13 skokova i osam asistencija. Hawksi su riješili utakmicu dominantnom trećom četvrtinom u kojoj su nadmašili Pacerse 34-17, imali prednost od 20-8 u napadu i ograničili Indianu na 5 od 24 šuta. Pascal Siakam bio je najbolji pojedinac Pacersa sa 17 koševa. Atlanta je igrala bez Traea Younga (uganuće desnog koljena), dok je Indiana, koja je ostala bez pobjede u pet utakmica, zbog ozljeda bila bez nekoliko igrača.

Toronto Raptors su na gostovanju sa 112-101 bili bolji od oslabljenih Cleveland Cavaliersa. Brandon Ingram je skupio 20 poena, osam skokova i pet asistencija, dok su RJ Barrett i Jamison Battle također imali po 20 poena u pobjedi Toronta. Aktualni obrambeni igrač godine NBA lige, Evan Mobley, postigao je 29 poena, što je najviše u sezoni, i imao osam skokova, dok je De'Andre Hunter postigao 26 poena za Cleveland, koji je igrao bez četiri ozlijeđena startera, uključujući Donovana Mitchella.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić za RTL Danas o pripremama za ZOI