GTA u NBA momčadi oduševio navijače: Ovo još nitko nikad nije uspio napraviti

Milwaukee je postao prva NBA momčad u povijesti koja pod ugovorom ima trojicu braće, u ovom slučaju je riječ o Giannisu, Thanasisu i Alexu Antetokounmpu.

Milwaukee je službeno objavio potpisivanje ugovora s Alexom koji je od 2022. do 2024. godine igrao za Wisconsin Herd, momčad iz G lige i podružnicu Milwaukeeja.

Svi su američki košarkaški novinari, dakako, složni da potpisivanje Alexa nije napravljeno zbog jačanja igračkog kadra već je to određeni ustupak napravljen spram najboljeg klupskog igrača, 30-godišnjeg Giannisa, za kojeg se već određeno vrijeme spominje da je spreman za promjenu u karijeri.

Daleke 2013. godine Milwaukee je na draftu odabrao Giannisa kao 15. izbor i grčkom reprezentativcu to je i dalje jedini klub u NBA karijeri. S njim je dogurao do MVP razine te je s njim osvojio NBA naslov prvaka 2021. godine. Međutim, posljednjih godina Milwaukee redovito ispada u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije i pad kvalitete sve više Giannisa tjera na razmišljanje o promjeni.

Profesionalnu karijeru 24-godišnji Alex je počeo u Murciji, a u zadnjih godinu i pol dana još je bio član Podgorice, PAOK-a i Arisa. Najstariji brat, 33-godišnji Thanasis, član je Milwaukeeja od 2019. godine.

