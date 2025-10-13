Tko su najteži NBA igrači? Nevjerojatno je gdje se nalazi Jokić, a evo i koliko je težak Zubac

Iako se stil igre u NBA ligi značajno promijenio tijekom godina, broj teških igrača znatno se smanjio u posljednjim sezonama.

U prošlosti smo vidjeli neke od najtežih NBA igrača ikad, poput Shaquillea O'Neala sa 188 kg, kako dominiraju ligom. Danas su pravi centri 'teškaši' rijetki, a zamijenili su ih pokretljivi, svestrani veliki igrači koji mogu trčati, braniti i hvatati lopte.

Iako je igra postala brža, još uvijek postoje neki iznimno jaki igrači za svoju veličinu, a znaimljivo je pogledati koji su to trenutno najteži NBA igrači.

Teško je odrediti točnu težinu igrača jer se ona mijenja tijekom sezone. Na primjer, težina Luke Dončića navodno je u jednom trenutku tijekom sezone 2024.-25. bila oko 122 kg, iako se sada čini da je u puno boljoj formi. Zadnjih dana nešto se i vratilo od kilaže, ali se njegovi treneri pravdaju kako je riječ o mišićima.

Gdje su Dončić i Zion?

Težina Ziona Williamsona također je bila glavna tema razgovora u ligi. Prije sezone 2025.-26., njegova službena težina bila je 129 kg, što ga je svrstavalo na treće mjesto najtežih igrača u NBA ligi, ali to bi također moglo biti netočno. Nedavna izvješća sugeriraju da je Zion najlakši igrač od svoje debitantske godine, sa 120 kg, nakon što je vidno poboljšao svoju kondiciju.

Dakle, u ovom trenutku je Zach Edey, centar Memphis Grizzliesa, trenutno najteži NBA igrač. S visinom od 223,5 cm, drugi je najviši igrač u ligi i najteži sa 138 kg.

Na drugom mjestu je Jusuf Nurkić sa 132 kg, a nevjerojatno je da je Nikola Jokić treći najteži trenutni NBA igrač sa 129 kg. Njegova dominacija u proteklih pet sezona – osvajanje triju MVP nagrada i vođenje Denver Nuggetsa do prvenstva – samo ističe njegov jedinstveni fenomen, s obzirom na njegovu veličinu i stil igre.

Unatoč potencijalno manjoj težini, Zion Williamson je najniži među najtežim igračima s visinom od 1,98 m. Osim Guerschona Yabuselea iz New York Knicksa, koji je visok 2,01 m, svaki drugi igrač na popisu je visok najmanje 190 cm ili viši.

Dodajmo da je Ivica Zubac jedini naš igrač među 100 najtežih i nalazi se na 77. mjestu sa 108 kg na 213 cm visine.

Memphis Grizzlies center Zach Edey is the heaviest NBA player currently, weighing in at 305 pounds (138 kg) ⚖️👀



Heaviest NBA players in 25/26 season: https://t.co/t47QDg0bfq pic.twitter.com/XoQNmXnl3v — BasketNews (@BasketNews_com) October 11, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Hvar je bio domaćin posebnog Svjetskog prvenstva, borba najizdržljivih sportaša