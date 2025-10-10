Dončić u jednoj od najpoznatijih emisija psovao na hrvatskom pa urnebesno objašnjavao što znači

Luka Dončić gostovao je u legendarnoj YouTube emisiji Hot Ones i oduševio sve ljubitelje košarke, a pogotovo one s 'ovih prostora' budući da je progovorio i na hrvatskom jeziku.

Emisija s vrućim/ljutim pitanjima i još vrućim/ljućim krilima, kako su je sami autori nazvali dovodi razne poznate glumce, izvođače, sportaše na intervju kojeg vodi sjajni Sean Evans. Voditelj napravi odličan 'research' i pitanjima oduševi goste, ali im uz to i servira niz ljutih krilca kojih je ukupno deset i koji idu od blago ljutog do jako ljutih prema kraju.

Iako se svake sezone umaci većinom mijenjaju, najpoznatiji je Da Bomb koji uvijek ostaje i to na osmom mjestu kao najljući, a upravo je on izvukao sočnu psovku zvijezde LA Lakersa.

U nizu pitanja Luka je odgovarao i koja je najluđa atmosfera u kojoj je igrao.

"Kod Panathinaikosa! Nisam čuo suigrača uopće, a stajao je kraj mene. Utakmicu smo otvorili gubeći 20-0", rekao je Luka pa dodao: "A onda je postalo još glasnije."

Upitao ga je Sean i ima li neko jelo iz njegovog djetinjstva koje bi se moglo posluživati u NBA dvoranama?

"Pa mislim da ne. Možda nešto slatko. Kremšnita bi bila odlična!"

'Dobro jutro'

Kad mu je najavio da idu na Da Bomb, samo je uz podsmijeh rekao 'Super' i uzeo mali zalogaj. No, vrlo brzo je izletjela psovka.

"U p**ku materinu!"

Nakon toga je uz smijeh pokušao objasniti kako to znači 'Dobro jutro'.

Na zadnjem 'wingu', poznatom kao The Last Dab, običaj je dodati još umaka na stol i 'umočiti' ekstra s već začinjenim krilcem, a Luka je ponovno opsovao.

"U j**o mater", rekao je Luka ali ovaj put bez pokušaja objašnjavanja i ukrašavanja.

Cijelu emisiju koja na YouTubeu ima čak 15 milijuna 'subscribera' možete pogledati OVDJE.

