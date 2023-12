Detroit Pistonsi nastavljaju s porazima, a najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović s dobrim izvedbama. Noćas po hrvatskom vremenu u Atlanti, najgora momčad NBA lige doživjela je 24. uzastopni poraz, ovog puta su pali u Atlanti od domaćih Pistonsa. Završilo je 130-124. Babo je za 39 minuta na parketu State Farm Arene ostvario drugi najbolji učinak u ovoj sezoni. Ubacio je 25 poena, uz šut 9-17, za tri 5-9, dok je slobodna bacanja gađao 2-3.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Babo u naletu.

Babo podiže brojke

Najviše poena u ovoj sezoni Bogdanović je imao nedavno - 14. prosinca - kad je 76-ersima strpao 33 poena za 33 minute. Nakon tek 8 odigranih utakmica u tekućoj sezoni, Bogdanović se diže u formi, podiže brojke i sad je na prosjeku od 20.6 poena, 2.3 skoka i 2.6 poena. Što se tiče ostalih aktera utakmice, prvo ime dvoboja po broju poena je bio igrač poražene momčadi - Cade Cunningham koji je ubacio 43 poena. Najveća zvijezda Atlanta Hawksa Trae Young ubacila je 31 poen uz 15 skokova. Gledajući generalno, double-double Younga je najbolji učinak u ovoj utakmici.

"Nisam im htio dopustiti da prekinu svoj niz protiv nas", naglasio je Young.

Posljednju pobjedu Pistonsi ostvarili su 28. listopada protiv Chicaga. Detroit je samo dva poraza udaljen od najduljeg niza poraza u NBA ligi u jednoj sezoni.

"Želimo pobijediti, svi želimo", kazao je Cade Cunningham kojem su 43 poena rekord karijere.

“Imamo mladu momčad. Ovi trenuci su nam potrebni da naučimo i budemo bolji", nadodao je Bojan Bogdanović, prenosi ESPN pisanje AP-a.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Trae Young i Bojan Bogdanović u dvoboju. Young je izvukao šut preko Babe.

Young nastavlja s dobrim partijama

Young je zabio najmanje 30 koševa uz najmanje 10 asistencija u četvrtoj uzastopnoj utakmici sa svojom momčadi, a ovo mu je bio i 16. double-double protiv Pistonsa. Hawksi su zabili 9-od-12 trica u prvoj četvrtini, uključujući dvije Younga.

Sveukupno, Atlanta je utrpala 16 od 36 trica. Trener Pistonsa Monty Williams izjavio je da Cunningham, igrač koji je bio prvi izbor 2021., "samo raste" i da je bio vođa momčadi koja je više od sedam tjedana bez pobjede.

"Nevjerojatno je gledati njegovo vodstvo kroz ono što će vjerojatno biti najteži dio njegove karijere", naglasio je Williams. Cunningham je dodao ukupno vodeći tim od sedam asistencija i tri ukradene lopte.

NBA rekord za najduži niz poraza u jednoj sezoni je 26, a dijele ga Cleveland Cavaliersi u sezoni 2010./2011. i Philadelphia 76ersi, koji su se sramotili 2013./14. 76ersi su izgubili rekordnih 28 uzastopnih utakmica u sezonama 2014-15 i 2015-16, navodi američki medij.

Detroit pokušavao, ali...

Što se tiče ostalih događanja u utakmici, Saddiq Bey je ubacio 21 poen za Atlantu, a Dejounte Murray 20. De'Andre Hunter je ubacio 19 uključujući dvije trice nakon što se Detroit približio unutar šest poena na 115-109. Pistonsi su ponovno smanjili zaostatak na šest poena na 126-120 na polaganje Jamesa Wisemana s preostalih 1:34 minute do kraja. I to je bilo to.

Wiseman je promašio dva slobodna bacanja na 1:03 do kraja utakmice. Činilo se da Atlanta pada kada je Hunter ukrao dodavanje Marvina Bagleyja III kad je Bey postigao koš za vodstvo od 47-31 sredinom druge četvrtine. Pistonsi su na poluvremenu smanjili zaostatak na 61-52. Williams je prije utakmice rekao da centar Isaiah Stewart ide iz dana u dan, jer ima istegnuće lijevog ramena.

Bogdan Bogdanović ipak nije igrao

Centar Jalen Duren (uganuće lijevog gležnja) nije u mogućnosti trenirati. Clint Capela iz Atlante (nagnječenje kosti lijevog koljena) zabio je 17 poena uz rekordnih 15 skokova u povratku nakon što je propustio jednu utakmicu. Trener Hawksa Quin Snyder otkrio je kako se nada da će se Jalen Johnson (lijevi zglob) uskoro vratiti. Hawksi su u posljednjih 11 susreta ostvarili skoro od samo 3-8 otkako su izgubili Johnsona.

“Definitivno nam nedostaje ono što on donosi našoj momčadi,” naglasio je Young.

"Samo želim da bude zdrav kad se vrati", dodao je.

Bek Hawksa Bogdan Bogdanović (upala desnog gležnja) sudjelovao je na zagrijavanju i šutiranju prije utakmice, ali je propustio svoju drugu uzastopnu utakmicu.