Preminuo je nekadašnji reprezentativac Srbije: Na kraju karijere završio u duševnoj bolnici

Dragan Labović, nekadašnji košarkaš i reprezentativac Srbije neočekivano je preminuo u 38 godini života od posljedica srčanog udara. Vijest je potvrdio i Košarkaški savez Srbije.

Labović je za reprezentaciju Srbije igrao na Europskom prvenstvu 2007. godine u Španjolskoj.

"Dragan Labović, rođen u Prokuplju 20. travnja 1987. godine, bio je član kadetske reprezentacije s kojom je osvojio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu 2003. godine, a dvije godine kasnije i zlato na juniorskom Europskom prvenstvu u Beogradu, na kojem je proglašen za najkorisnijeg igrača", navode iz Saveza.

U karijeri je igrao za brojne klubove, a najveći dio je proveo u FMP-u s kojim je dva puta osvojio srpski kup i bio MV natjecanja 2007. godine. Iako mu se predviđala sjajna karijera od nikada nije dostigao takav nivo.

Po završetku karijere dodirnuo je dno i završio u duševnoj bolnici, a o tome je jednom govorio u podcastu bivšeg suigrača iz FMP-a Mile Ilića.

"Imam šifru, original iz 'Laze'. Je li neko od sportaša završio tamo? Je u zatvoru, ali nije u ludnici" sa smiješkom je nedavno ispričao pa dodao:

"Daleko bilo da sam ponosan na to, ali moralo je to da se desi, jer se godinama skupljalo. Kada sam odlučio ostaviti košarku sve je puklo u meni. Totalno sam “puko” i nisam mogao više. Desilo se to što se desilo. Trebao sam ranije završiti s košarkom i da prekinem s 20 godina. Bilo mi je teško priznati si da sam završio tamo i poslije toga sam odlučio da otvoreno pričam o svemu."

