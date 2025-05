Mogu li Knicksi napokon do kraja?

New York ponovno gori od košarkaške groznice – Knicksi vode 2:0 protiv moćnih Boston Celticsa u seriji koja je sve samo ne obična. Prve dvije utakmice uzeli su na gostujućem terenu, a sada se akcija seli u legendarni Madison Square Garden, gdje će imati priliku pred svojom publikom potvrditi ono što sve više izgleda kao – povijesna prilika.

Celticsi nisu slabiji nego prošle sezone. Štoviše, riječ je o najboljoj momčadi regularnog dijela lige, prvom nositelju Istoka, s dubinom, iskustvom i napadačkom snagom kakva se rijetko viđa. Ali ova serija zasad im ne ide u prilog. Njihov šut za tri je potpuno zakazao. Jasno je, kad taj dio igre proradi, Knicksi će biti pod daleko većim pritiskom. No dok se to ne dogodi, New York koristi svaku priliku.

I ono što najviše fascinira – Knicksi izgledaju kao prava, kompletna momčad. Leon Rose je doslovno iz temelja sagradio novu košarkašku kulturu. Postavljen je kamen temeljac iz Villanove, i ta jezgra sada čini razliku. Jalen Brunson, nekada ignoriran u Dallasu, pretvorio se u jednog od najinteligentnijih i najefikasnijih playmakera lige. Njegova smirenost i odlučnost već su nekoliko puta zatvorile utakmicu u ključnim trenucima.

Na bekovskoj poziciji uz njega briljira Mikal Bridges, trenutačno možda i najbolji igrač serije. Dvije vrhunske obrambene sekvence – po jedna u svakoj utakmici – praktički su samostalno donijele pobjedu Knicksima. Zbog njega su žrtvovali gotovo cijelu budućnost, ali kada ga gledate na terenu, jasno je da bi to napravili opet. Ono što ga dodatno izdvaja – nije propustio niti jednu utakmicu otkako je u ligi. "Your greatest ability is availability", kako Amerikanci vole reći – a kod njega to nije floskula, nego činjenica.

Josh Hart, treći član “Villanova jezgre”, postao je jedan od najpouzdanijih "two-way" igrača u NBA-u. Koristan, energičan, obrambeno odgovoran – točno ono što ovoj momčadi treba. Na četvorci igra O.G. Anunoby, bivši član Toronta, doveden kako bi balansirao reket, posebno pored napadački orijentiranog Karla-Anthonyja Townsa. Koliko je KAT moćan u napadu, toliko O.G. donosi stabilnost u obrani. I to zasad funkcionira.

Trener Tom Thibodeau možda nije promijenio svoju filozofiju – i dalje vozi udarnu postavu do maksimuma, često i preko 40 minuta – ali ova grupa igrača zasad to podnosi. Istina, taj pristup je u prošlosti znao skratiti nečije sezone, pa i karijere, ali čini se da je u ovom trenutku sve pod kontrolom.

Na klupi još uvijek imaju dubinu – McBride, Robinson, Payne i Achiuwa donose dodatnu energiju i sigurnost. Jedina ozbiljna cijena ovog "super tima" bio je odlazak Dontea DiVincenza u tradeu za Townsa, ali i to se zasad pokazuje kao dobar poslovni potez.

U New Yorku su svi uključeni – od Spikea Leeja do Bena Stillera, od Timothéeja Chalameta do svakodnevnih navijača koji samo žele da Knicksi konačno naprave nešto veliko. Čak je i Papa – koji je studirao na Villanovi – u duhu simbolično “pozvan” da pomogne kao tajni adut. Jer kad se priča o Knicksima, sve je moguće, a svijetla pozornice su uvijek uključena.

Treća utakmica igra se u subotu u 21:30, u terminu koji će sigurno privući globalnu publiku. Ako Knicksi povedu 3:0 protiv ovakvog Bostona, neće se samo promijeniti ton serije – promijenit će se narativ cijele NBA sezone. Jer, nakon godina razočaranja, frustracija i praznih nada, Knicksi možda konačno imaju odgovor: “E pa, ove godine i nas se nešto pita.”

