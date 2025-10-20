Europski Dinamo igra povijesnu utakmicu! Klub se usudio sanjati veće snove

KK Dinamo Zagreb ispisuje novo poglavlje u svojoj povijesti. U ponedjeljak u kultnoj dvorani KC Dražen Petrović, košarkaški zagrebački plavi će po prvi put istrčati na košarkaški parket u europskom natjecanju, u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi (ENBL). Suparnik u povijesnoj utakmici bit će Slovan Bratislava.

Ovaj susret ima posebnu težinu, ne samo za klub, već i za cijelu zagrebačku sportsku scenu. Dinamo, koji je u svega nekoliko sezona prešao put od prvoligaša do stabilnog premijerligaškog sastava, sada se penje na europsku razinu.

Ulaz na utakmicu bit će besplatan za djecu do 12 godina, što ovaj dvoboj čini savršenim izborom za obiteljski izlazak i priliku da najmlađi osjete pravu sportsku atmosferu ispunjene dvorane.

Mulaomerović: 'Ovo je veliki korak za klub i za naše igrače'

Trener Dinama, proslavljeni bivši hrvatski košarkaš i bivši izbornik Hrvatske Dario Mulaomerović, ističe da je ova utakmica rezultat dugog i predanog rada cijelog kluba.

“Možemo reći da smo europski Dinamo. Drago mi je da sam ja trener koji je uveo Dinamo na europski nivo. To je liga koja će donijeti razvoj kluba i igrača. Dinamo na svim razinama raste i postajemo ozbiljan klub. Ovo je poseban trenutak za sve nas. Dinamo prvi put igra europsku utakmicu i to pred našom publikom, u dvorani koja ima posebnu težinu za hrvatsku košarku. Iza nas je puno truda, a pred nama izazov koji s nestrpljenjem čekamo,” rekao je Mulaomerović za klupsku web stranicu.

“Slovan Bratislava je ozbiljna momčad, dolazi iz srednjoeuropske košarkaške škole koja njeguje disciplinu i čvrstinu. Morat ćemo biti koncentrirani svih 40 minuta, jer svaka pogreška na ovoj razini može biti kažnjena,” dodao je trener Plavih.

Mulaomerovićev pomoćnik Stipe Ćubrić istaknuo je:

"Čeka nas teška utakmica protiv dobrog suparnika. Željno iščekujemo utakmicu, debi u Europi, da pokažemo da vrijedimo, da možemo igrati na jednom višem levelu. Pozvao bi sve navijače Dinama i ljubitelje košarke da dođu u Draženom dom, da nas podržaju u prvoj utakmici na ovom našem europskom putovanju. Dat ćemo sve od sebe da pružimo dobru košarku".

Nova razina igre i izazov pred punim tribinama

ENBL donosi Dinamu potpuno novo iskustvo. Drukčiji ritam, drugačiju košarku, suđenje i tempo igre koji zahtijevaju prilagodbu. Upravo zato ova utakmica ima i razvojni značaj za cijeli klub.

“Ovakve utakmice pomažu nam da rastemo. Igrači će osjetiti razliku u intenzitetu, u pristupu i načinu igre. Ovo je prilika da vidimo gdje smo u odnosu na europske standarde,” ističe Mulaomerović.

Podrška publike, smatra trener, bit će presudna:

“Pozivam sve navijače da dođu i budu uz nas. Znamo koliko plava tribina znači igračima, koliko energije daje kad je KC Dražen Petrović pun. Neka ovo bude pravi košarkaški praznik.”

Plavi stil i europski duh

Dinamo je već poznat po energičnom, borbenom stilu igre. Agresivna obrana, brza tranzicija i hrabar šut izvana postali su prepoznatljiv potpis Dinama. U europskoj konkurenciji to će biti i njihov adut i izazov, a uz podršku navijača sve je moguće.

Dok klub ulazi u novu fazu svog razvoja, večerašnji susret protiv Slovana nije samo utakmica. To je početak priče o Dinamu koji se usudio sanjati veće snove.

