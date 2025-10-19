NBA /

Durant potpisao novi ugovor i prestigao LeBrona Jamesa

Durant potpisao novi ugovor i prestigao LeBrona Jamesa
×
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Durant je osmi na ljestvici svih vremena po broju poena u NBA-u

19.10.2025.
19:00
Sportski.net
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako javlja ESPN, košarkaš Kevin Durant (37) produžio je vjernost Huston Rocketsima. Zvijezda Houston Rocketsa pristala je na produženje ugovora na dvije godine vrijedno 90 milijuna dolara, uz opciju igrača za sezonu 2027./28.

 

 

Legenda NBA

Durant je imao pravo na maksimalno produženje ugovora od 120 milijuna dolara kroz dvije godine, ali je, prema Kleimanu, bio svjestan da će, kada je odabrao Rocketse kao odredište u razmjeni, žrtvovati dio novca – otprilike 30 milijuna dolara – kako bi obje strane mogle bolje dugoročno surađivati i pružiti klubu veću fleksibilnost u izgradnji momčadi. Durant, koji ima 37 godina, sada drži rekord za najveću ukupnu zaradu u povijesti NBA lige – 598,2 milijuna dolara na temelju postojećih i budućih plaća – čime je prestigao ponajboljeg košarkaša svih vremena LeBrona Jamesa (583,9 milijuna dolara).

 

POGLEDAJTE VIDEO: De Fries dokazao da mu nitko nije ravan

 

Rocketsi su Duranta doveli u srpnju, a njegov dolazak podigao je Rocketse u red ozbiljnih kandidata za naslov. Durant je osmi na ljestvici svih vremena po broju poena u NBA-u i ove bi sezone mogao prestići Wilta Chamberlaina i Dirka Nowitzkog ako postigne barem 990 poena.

 

Prosječno je zabijao najmanje 25 poena po utakmici u 16 uzastopnih sezona, što je drugi najduži niz u povijesti lige, iza Jamesovih 20 uzastopnih sezona. Durant drži rekord po prosječnim poenima u povijesti Oklahoma City Thundera, Brooklyn Netsa i Phoenix Sunsa, te je drugi u povijesti Golden State Warriorsa, odmah iza Chamberlaina.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice ovu utakmicu ne smiju izgubiti

KošarkaNbaLebron JamesKevin Durant
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NBA /
Durant potpisao novi ugovor i prestigao LeBrona Jamesa