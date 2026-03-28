Dončić odigrao utakmicu iz snova, pa zbog glupog poteza ostao bez pravog bogatstva

Luka Dončić odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje, ali večer koja je mogla biti savršena završila je neugodnim epilogom. Iako je briljirao na parketu i vodio Los Angeles Lakerse do uvjerljive pobjede protiv Brooklyn Netsa (116:99), Slovenac bi zbog jednog poteza mogao ostati bez ozbiljne svote novca.

Dončić je susret završio s čak 41 poenom i osam skokova, potvrdivši vrhunsku formu. Bila mu je to već 12. uzastopna utakmica s najmanje 30 poena, čime je postavio osobni rekord u dresu Lakersa. Veliku podršku imao je u Austinu Reavesu, koji je ubacio 26 poena, od čega čak 15 u posljednjoj četvrtini, kada je utakmica definitivno prelomljena.

Ipak, ključni trenutak dogodio se pet minuta prije kraja. Dončić je ušao u verbalni i fizički sukob sa Zairom Williamsom, nakon čega su obojica kažnjeni tehničkim pogreškama. To je za Dončića bila već 16. tehnička ove sezone – granica koja automatski nosi suspenziju na jednu utakmicu.

Ako NBA službeno potvrdi kaznu, Dončić će propustiti sljedeći susret protiv Washington Wizardsa, ali i ostati bez oko 317.000 dolara. Iako se radi o velikom iznosu, treba istaknuti da je to tek manji dio njegove godišnje zarade, koja iznosi oko 46 milijuna dolara.

Nakon utakmice, Dončić nije skrivao umor, ali ni razočaranje situacijom:

“Nismo igrali dobro tri četvrtine, ali smo se na kraju skupili i pobijedili. Williams me gurnuo, udario me rukom u lice i obojica smo dobili tehničke. Ne znam što bih više rekao. Drago mi je da imamo dva dana odmora, stvarno mi treba predah.”

