FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIREKTOR REKAO /

Slijede li bolji dani pod Tornjem? Konačno je otkriveno koliki je dug Cibone
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Mnogi su govorili kako se trebamo ugasiti, napraviti novu Cibonu i otpisati dugove'

25.3.2026.
18:52
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

KK Cibona prolazi proces preoblikovanja u sportsko dioničko društvo. Možda je ovo konačno znak da dolaze bolji dani za kultni zagrebački košarkaški klub koji je godinama u dugovima.

Direktor Cibone Tomislav Šerić gostovao je na Sport Klubu i otkrio koliki je ukupni dug kluba. "Dug je oko 6,1 milijuna eura plus rezervacije koje smo mi stavili za sve potencijalne gubitke. U bilanci je oko 7,2 milijuna eura, ali će se taj dug pretvarati u dionice kako bi se značajno smanjio", kazao je Šerić. 

"Mnogi su govorili kako se trebamo ugasiti, napraviti novu Cibonu i otpisati dugove. Mi smo odabrali sačuvati ovaj brend jer nikad nova Cibona ne bi bila ono što je stara. Izgubila bi legitimitet i svoj OIB i svu svoju povijest. Smatram da put u kojem ostaješ dužan vjerovnicima i praviš novu Cibonu i ostaviš ono što valja, a sve negativno izbrišeš nije pravi put. Mi nikad nismo htjeli ići tim putem, iako su neki govorili da je to jedini način da se Cibona spasi. Mi smo u posljednjim godinama pokušavali biti vjerodostojni prema vjerovnicima s kojima želimo imati pošten odnos i da želimo podmiriti te dugove", rekao je direktor kluba. 

Vlasništvo kluba je tako da je Dodig većinski vlasnik, tu su i strani ulagači i Grad Zagreb, kako ste zadovoljni s takvim omjerom?

“Mislim da je to dobar omjer. Mi trebamo glavnog investitora. To mora biti jedan gazda koji zna što radi i na transparentan način pokušava napraviti najbolje od toga. Čvrsto u to vjerujem i iz svog poslovnog i privatnog iskustva sam uvjeren u to. Ovo je najbolja varijanta koja se mogla dogoditi Ciboni", kazao je Šerić, a cijeli intervju pogledajte OVDJE.

Kk CibonaTomislav SericDugGrad Zagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike