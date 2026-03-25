Slijede li bolji dani pod Tornjem? Konačno je otkriveno koliki je dug Cibone

KK Cibona prolazi proces preoblikovanja u sportsko dioničko društvo. Možda je ovo konačno znak da dolaze bolji dani za kultni zagrebački košarkaški klub koji je godinama u dugovima.

Direktor Cibone Tomislav Šerić gostovao je na Sport Klubu i otkrio koliki je ukupni dug kluba. "Dug je oko 6,1 milijuna eura plus rezervacije koje smo mi stavili za sve potencijalne gubitke. U bilanci je oko 7,2 milijuna eura, ali će se taj dug pretvarati u dionice kako bi se značajno smanjio", kazao je Šerić.

"Mnogi su govorili kako se trebamo ugasiti, napraviti novu Cibonu i otpisati dugove. Mi smo odabrali sačuvati ovaj brend jer nikad nova Cibona ne bi bila ono što je stara. Izgubila bi legitimitet i svoj OIB i svu svoju povijest. Smatram da put u kojem ostaješ dužan vjerovnicima i praviš novu Cibonu i ostaviš ono što valja, a sve negativno izbrišeš nije pravi put. Mi nikad nismo htjeli ići tim putem, iako su neki govorili da je to jedini način da se Cibona spasi. Mi smo u posljednjim godinama pokušavali biti vjerodostojni prema vjerovnicima s kojima želimo imati pošten odnos i da želimo podmiriti te dugove", rekao je direktor kluba.

Vlasništvo kluba je tako da je Dodig većinski vlasnik, tu su i strani ulagači i Grad Zagreb, kako ste zadovoljni s takvim omjerom?

“Mislim da je to dobar omjer. Mi trebamo glavnog investitora. To mora biti jedan gazda koji zna što radi i na transparentan način pokušava napraviti najbolje od toga. Čvrsto u to vjerujem i iz svog poslovnog i privatnog iskustva sam uvjeren u to. Ovo je najbolja varijanta koja se mogla dogoditi Ciboni", kazao je Šerić, a cijeli intervju pogledajte OVDJE.

