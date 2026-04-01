Dinamo nakon odličnog početka posrnuo protiv Manchestera i ostao bez plasmana

Košarkaški klub Dinamo pružio je izuzetno napetu i dramatičnu predstavu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala ENBL-a protiv Manchester Basketballa. Nakon što su Britanci u prvoj utakmici na svom terenu slavili minimalnom razlikom 86-84, Plavi su u srijedu u 19 sati tražili priliku za preokret i plasman u daljnju fazu natjecanja.

Kapetan zagrebačkog kluba, Hrvoje Garafolić za Net.hr, uoči utakmice optimistično je komentirao šanse Dinama:

"Iskreno, vjerujem da možemo proći i nadoknaditi razliku. Oni su nas dobili prvu utakmicu za dva poena, nije to nedostižno niti nam treba 'čudo'. Uvjereni smo u svoje sposobnosti i idemo dati sve od sebe," rekao je Garafolić.

Dinamo je sjajno otvorio utakmicu i nakon prve četvrtine vodio sa 34-18, što je izgledalo kao uvod u siguran plasman u sljedeću fazu i susret sa Syntainics MBC-om u playoffu ENBL-a. Međutim, Englezi su se brzo vratili u igru, odigrali drugu četvrtinu 29-14 i na poluvrijeme otišlo se s minimalnom prednošću Manchesterove momčadi – 48-47.

Treća četvrtina bila je izjednačena (24-24), što je dodatno povećalo napetost. U završnici Dinamo je imao priliku preokrenuti rezultat; pred kraj susreta Plavi su vodili 87-85, ali Manchester je tada ostvario seriju 7-0 i pobjegao Modrim. Dinamo više nije imao vremena za povratak, te je europski izazov završio rezultatom 94-97.

Kapetan Hrvoje Garafolić predvodio je Dinamo s 22 poena i 5 skokova, a dobar učinak pružili su i Imran Polutak sa 14 poena i 7 skokova te Roko Rogić sa 12 poena i 9 asistencija. U redovima Manchestera najbolji je bio Pjay Smith sa 31 poenom, 5 skokova i 2 asistencije, od čega je pogodio 7 od 11 trica, dok je Jordan Johnson dodao 20 poena, 3 skoka i 11 asistencija.

Nakon ovog dramatičnog poraza, Dinamo se sada okreće domaćim izazovima, a za tri dana u goste im stiže Cedevita, gdje će Plavi tražiti nove pobjede i potvrdu svoje snage.

