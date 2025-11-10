FREEMAIL
VELIKO ISKUSTVO /

Nesuđeni hrvatski izbornik dobio je posao u susjednoj reprezentaciji

Nesuđeni hrvatski izbornik dobio je posao u susjednoj reprezentaciji
Foto: Faugere Franck/imago Sportfotodienst/profimedia

'Moj cilj je da u kratkom vremenu postavimo prepoznatljiv stil igre'

10.11.2025.
15:24
Hina
Faugere Franck/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski košarkaški stručnjak Dario Gjergja (50) imenovan je novim izbornikom muške reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je Košarkaški savez BiH.

Gjergja je preuzeo reprezentaciju BiH u vrlo zahtjevnom trenutku. Izabranu vrstu Bosne i Hercegovine očekuju ključne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, među kojima je i susret protiv Turske 27. studenog, te domaći okršaj protiv Srbije tri dana kasnije.

Sve o košarci čitajte na portalu Net.hr.

"Moj cilj je da u kratkom vremenu postavimo prepoznatljiv stil igre, disciplinu i borbenost. Svaka utakmica mora imati karakter i od igrača očekujem maksimalnu posvećenost," rekao je Gjergja prilikom preuzimanja dužnosti.

Gjergja je na klupi BiH naslijedio Adisa Bećiragića, koji je reprezentaciju BiH odveo na nedavno Europsko prvenstvo.

Hrvatski stručnjak poznat je po bogatom trenerskom iskustvu, a prije nego što je prešao u trenerske vode u inozemstvu, radio je kao pomoćnik trenera u Hrvatskoj, u klubovima poput KK Zagreba i KK Cibone.

Najveći uspjeh ostvario je u Belgiji, gdje je kao glavni trener BC Oostende osvojio četiri uzastopna prvenstva. Uz reprezentaciju BiH, on je i trener francuskog Limogesa, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduku je reprezentativna pauza dovoljna da zadrži energiju i dočeka nastavak s istim žarom

Košarkaška Reprezentacija BihDario Gjergja
