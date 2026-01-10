Cibona pregazila Dinamo u nastavku i slavila u gradskom derbiju

Košarkaši Cibone pobijedili su Dinamo Zagreb s 85-67 u malom gradskom derbiju, a Dubrovnik je u Gospinom polju svladao Cedevitu Junior s 89-77.

Cibona je na poluvremenu zaostajala za pet poena (49-44), a onda je u drugom dijelu utakmice limitirala momčad Damira Mulaomerovića na samo 18 koševa (18-41) te došla do uvjerljive pobjede.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Krešimir Radovčić je za pobjednike ubacio 21 koš, a Marjan Čakarun je postigao 13 poena i imao sedam skokova. Po 10 koševa su ubacili Vigo Bart i Borna Katanović.

Delonnie Hunt je s 25 poena i šest asistencija bio najbolji igrač Dinama, Filip Paponja je ubacio 17 koševa, a Filip Kraljević je spojio 12 poena i devet skokova.

Cibona se s učinkom 8-7 probila na četvrto mjesto, a Dinamo je s 5-10 na devetoj poziciji.

Dubrovnik je Cedeviti Junior nanio četvrti poraz u posljednjih pet utakmica u svim natjecanjima. Od 68-61 na kraju treće četvrtine Dubrovčani su do sredine zadnjeg dijela napravili 15-2, došli do okruglih +20 (83-63) i osigurali pobjedu.

Veteran Lukša Andrić i Amerikanac Jamari Wheeler su za pobjedničku momčad ubacili po 21 koš, a Josip Batinić je uz 18 poena imao i pet asistencija.

Clarence Daniels je s 22 koša predvodio strijelce Cedevite Junior, a Mate Kalajžić je ubacio 19 poena.

Ovom pobjedom je Dubrovnik (6-8) na ljestvici preskočio Cedevitu Junior (4-11) i došao na desetu poziciju. Iza Cedevite je na ljestvici još samo Šibenka (3-12) koja je večeras poražena kod Kvarnera 2010.

Na vrhu ljestvice su Zadar (13-2) i Split (13-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?