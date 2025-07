Bizarna završnica u WNBA-u: Neprimjeren rekvizit bačen s tribina ostavio gledatelje u šoku!

Dok ženska košarka u SAD-u doživljava uzlet, publika sve više puni dvorane, no jedna bizarna scena obilježila je susret WNBA lige između Golden State Valkyriesa i Atlanta Dreama.

U posljednjoj minuti napete završnice, pri rezultatu 75:75, kada su Valkyries imale napad za vodstvo, s tribina je iznenada doletio – d*ldo. Neon-zeleni predmet pao je ravno na parket, uz opće zaprepaštenje igrača, sudaca i publike u dvorani Gateway Center u College Parku (Georgia).

The WNBA game between the Golden State Valkyries and the Atlanta Dream was briefly paused after a d*ldo was thrown onto the court pic.twitter.com/z3bQyR2zmO