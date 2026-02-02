Glavina zapalio atmosferu na aerodromu: 'Zabraniti slavlje rukometaša? Neprihvatljivo!'

Ministar turizma Tonči Glavina na aerodromu je dao izjavu za medije prije nego što su brončani rukometaši sletjeli s avionom u Zagreb.

"Sutra ćemo ih primiti službeno u Vladi u podne, osobno premijer Andrej Plenković s cijelim izaslanstvom Vlade. Što se tiče dočeka, mi se kao Vlada i ja osobno oštro suprotstavljamo i protiv smo bilo kakvih zabrana. Zabraniti građanima, djeci, svim ljubiteljima sporta – a to je velika većina sugrađana – da slave i da imaju priliku vidjeti naše dečke, apsolutno je neprihvatljivo", rekao je.

'Slika je savršeno jasna'

Nastavio je: "Sada je slika savršeno jasna: zbog ideološke isključivosti ljevice, predvođene Možemo, žele zabraniti građanima da se vesele s reprezentativcima i da se pjevaju hrvatske pjesme. To je neprihvatljivo, nije normalno govoriti o zabranama, i to u glavnom gradu svih Hrvata – u Zagrebu. To samo pokazuje kakva politika iza toga stoji. Kada su im usta puna isključivosti i raznoraznih prava koja stalno spominju, treba se sjetiti onoga što trenutačno izvode: zbog ideološke isključivosti žele zabraniti građanima da pjevaju pjesme i da se vide s našim dečkima. To je neprihvatljivo."

Prisjetio se i prijašnjeg dočeka kada je pjevao Thompson: "Bez ijednog incidenta to bilo, gdje se osjetila ljubav, iz nekog razloga ljevica je odlučila to uskratiti građanima, što je apsolutno neprihvatljivo".

Novinari su pitali je li se uopće pokušalo diplomatski riješiti?

"Bili smo na raspolaganju cijelo vrijeme da se nađe rješenje, ali nemamo sugovornika", bio je kratak.

Podsjetimo, nakon što su rukometaši osvojili brončanu medalju, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević potvrdio je da je otkazan službeni doček jer su rukometaši inzistirali da pjeva Thompson. Gradonačelnik je rukometašima čestitao na pobjedi.

