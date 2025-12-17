Američkoj košarkaškoj zvijezdi provalili u kuću i ukrali pravo bogatstvo

Zvijezda američke ženske košarkaške lige Sabrina Ionescu i njezin suprug, bivši igrač američkog nogometa Hroniss Grasu, bili su žrtve provale u njihov dom, prenosi New York Post.

Dva osumnjičenika razbila su stražnja staklena vrata kuće na području Los Angelesa oko 20:15 sati, premetnula unutrašnjost i iz kuće odnijela vrijedne predmete. Osumnjičenici su tijekom provale nosili skijaške maske te su ukrali torbice u vrijednosti od 60.000 dolara, a ni Ionescu ni Grasu u trenutku incidenta nisu bili kod kuće.

Dvoje sportaša upoznalo se dok su zajedno pohađali Sveučilište Oregon. Svoju su vezu javno objavili 2021. godine, a vjenčali su se 2024. godine. Nakon fakulteta, Ionescu je bila prvi ukupni izbor New York Libertyja na WNBA draftu 2020. godine te je jedna od najboljih igračica u ligi i četverostruka All-Star igračica, dok je Grasu igrao u NFL-u od 2015. do 2023. godine, nakon što su ga Chicago Bearsi izabrali u trećoj rundi drafta 2015.

