MAGLA ODGODILA SUSRET /

HNS donio odluku: Evo kada se igra nastavak utakmice Istre i Rijeke

HNS donio odluku: Evo kada se igra nastavak utakmice Istre i Rijeke
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Kako se magla sve više spuštala, ni crvena lopta nije pomogla vidljivosti

17.12.2025.
14:18
Sportski.net
Sasa Miljevic/pixsell
Dvoboj 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke, prekinut zbog guste magle već u 16. minuti pri rezultatu 1:1, bit će nastavljen 20. siječnja 2026. u 16 sati na pulskom stadionu Aldo Drosina, potvrdila je liga.

Povjerenik natjecanja Antonio Grahovac odredio je novi termin uz suglasnost klubova i televizijskih partnera. Utakmica je krenula burno: Istra je povela nakon pogreške vratara Zlomislića, čiji je krivi korak iskoristio Lawal. Rijeka je brzo odgovorila – Oreč je ubacio, a Menalo glavom poravnao rezultat.

Kako se magla sve više spuštala, ni crvena lopta nije pomogla vidljivosti. Sudac Ante Čulina najprije je privremeno prekinuo susret, a nekoliko minuta kasnije, nakon što se uvjeti nisu poboljšali, odlučio je dvoboj trajno zaustaviti. Nastavak nas očekuje u siječnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: "Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima"

RijekaIstraMaglaSupersport Hnl
