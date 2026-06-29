Zuffa Boxing 8: Pogledajte brutalni nokaut koji je šokirao boksački svijet

U večeri koja će se dugo pamtiti, Las Vegas je još jednom potvrdio svoj status epicentra borilačkog svijeta. Dvorana The Chelsea unutar raskošnog hotela Cosmopolitan bila je poprište osmog izdanja Zuffa Boxing priredbe, događaja koji je pružio sve ono što boks čini plemenitom vještinom: dramu, tehničku potkovanost, sirovu snagu i, iznad svega, iskupljenje. U glavnoj borbi večeri, Jose "El Rayo" Valenzuela na spektakularan je način zaključio svoje četverogodišnje čekanje na osvetu, poslavši Edwina De Los Santosa na pod teškim nokautom u drugoj rundi i time poravnavši račune iz njihovog prvog, kaotičnog susreta.

Platforma Voyo prenosi Zuffa Boxing evente. Osmu priredbu možete u reprizi pogledati OVDJE

Bila je to noć koja je potvrdila rastuću snagu Zuffa Boxinga, promocije pod vodstvom Dane Whitea koja polako, ali sigurno mijenja boksačku scenu. Po prvi put izvan intimnog okruženja Meta APEX-a, produkcija je pokazala da je spremna za najveće pozornice, a borci su isporučili akciju koja je opravdala velika očekivanja. Od neočekivanih preokreta u uvodnim borbama do eksplozivnog vrhunca u glavnom meču, publika je svjedočila večeri koja je ponudila narative dostojne holivudskog scenarija.

Foto: Mikael Ona/Zuma Press/Profimedia

'Odrastao sam, postao sam bolji borac'

Priča o rivalstvu Valenzuele i De Los Santosa započela je u rujnu 2022. godine, u borbi u kojoj su obojica završila na podu prije nego što je De Los Santos slavio prekidom u trećoj rundi. Taj poraz, prvi u Valenzuelinoj karijeri, ostavio je gorak okus. Četiri godine kasnije, 27-godišnji Meksikanac ušao je u ring kao potpuno drugačiji borac - smireniji, zreliji i taktički superiorniji.

"Kada smo se prvi put borili, bio sam dječak. Odrastao sam", izjavio je Valenzuela nakon borbe.

"Mnogo sam sazrio i evoluirao. Možeš izgubiti, vratiti se i postati bolji borac i bolja osoba, a to je upravo ono što sam ja učinio."

Prva runda protekla je u ispitivanju snaga, no pred sam kraj De Los Santos je plasirao čisti lijevi kroše koji je uzdrmao Valenzuelu. Međutim, umjesto da paničari, "El Rayo" je prepoznao svoju priliku. U razmjeni udaraca pred zvuk zvona, Valenzuela je uzvratio svojim lijevim direktom i vidno uzdrmao protivnika iz Dominikanske Republike. "Pogodio me s nekoliko dobrih direkata u prvoj rundi, ali kada smo razmijenili lijeve udarce na kraju runde, ozlijedio sam ga. Vidio sam u drugoj rundi da više ne želi ulaziti u borbu. Znao sam da ga moram napasti prije nego što se oporavi", objasnio je Valenzuela svoju taktiku.

Foto: Mikael Ona/Zuma Press/Profimedia

Druga runda bila je čista egzekucija tog plana. Valenzuela je izašao kao agresor, pritisnuo je De Los Santosa i ubrzo ga ponovno pogodio razornom ljevicom. Osjetivši krv, nastavio je s napadom i plasirao savršeno tempirani desni kroše koji je De Los Santosa poslao na koljena.

Dok je sudac Thomas Taylor započinjao brojanje, Valenzuela je uputio još jedan lijevi aperkat, udarac koji je izazvao kontroverze, ali u konačnici nije utjecao na ishod. De Los Santos nije uspio ustati i borba je bila gotova nakon dvije minute i pet sekundi druge runde. Za Valenzuelu, bila je to katarzična pobjeda. "Znao sam kakav sam borac. Znao sam da sam bolji i kompletniji. U prvu borbu ušao sam s možda 30 posto svojih mogućnosti. Znao sam da me je na sto posto teško pobijediti."

Na meti je Shakur Stevenson

Odmah nakon najveće pobjede u karijeri, Valenzuela je jasno dao do znanja koga želi sljedećeg. Njegov cilj je Shakur Stevenson, jedan od najboljih "pound-for-pound" boksača današnjice i čovjek koji je 2023. godine nanio De Los Santosu poraz odlukom sudaca. "Želim Shakura Stevensona. On je vraški dobar borac i volio bih se natjecati s njim", odvažno je poručio Valenzuela. "Stilovi čine borbe. Ja sam pravi borac, a on je boksač. Vjerujem da je njegov kriptonit borac poput mene. Idem naprijed i imam veliko srce. Mogu napadati od prve do zadnje runde."

Ovom prozivkom Valenzuela je pokazao da ne planira mirovati na lovorikama. Odbacio je ideju o trećoj borbi s De Los Santosom, smatrajući da je vrijeme za veće izazove.

"Nakon što sam izgubio od njega, krenuo sam svojim putem i postao svjetski prvak. Možda on ima još posla, ali ja idem prema većim i boljim stvarima."

Trinidad nadmašio Ancajasa, Sandoval šokirao neporaženog Leeja

Glavna borba večeri bila je samo šlag na torti. Ostatak programa ponudio je pregršt uzbuđenja i dva velika iznenađenja koja su odjeknula boksačkim svijetom. U sunaslovnoj borbi, neporaženi Omar Trinidad (21-0-2) nastavio je svoj impresivan niz pobjedom nad bivšim svjetskim prvakom, Filipincem Jerwinom Ancajasom. Nakon deset teških rundi u perolakoj kategoriji, suci su jednoglasnom odlukom (triput po 97-93) pobjedu dodijelili borcu iz Los Angelesa, potvrdivši njegov status zvijezde u usponu.

Foto: Mikael Ona/Zuma Press/Profimedia

Ipak, najveći šok večeri priredio je Cain Sandoval (18-1). On je u velter kategoriji nanio prvi poraz u karijeri do tada savršenom Brandunu Leeju (30-1). Lee je u meč ušao s aureolom nepobjedivosti, no Sandoval se nije dao impresionirati. Pružio je borbu karijere i nakon deset rundi slavio većinskom odlukom sudaca (96-94, 97-93, 95-95), postavši tako prvi čovjek koji je uspio dešifrirati zagonetku zvanu Brandun Lee.

Dramatičan preokret viđen je i u uvodnom dijelu glavnog programa, gdje je Meksikanac Jose Andres Teran zaustavio do tada neporaženog Floyda Diaza (14-1) tehničkim nokautom u šestoj rundi. Ironično, Diaz je do trenutka prekida uvjerljivo vodio na sve tri sudačke kartice s 50-45, no jedan snažan udarac desnicom promijenio je tijek borbe. Teran je iskoristio priliku, zasuo Diaza serijom udaraca i prisilio suca na prekid, demonstrirajući još jednom da u boksu ništa nije gotovo dok se ne oglasi posljednje zvono. Među ostalim rezultatima Zuffa Boxing 8 večeri, valja istaknuti i pobjede Tonyja Hirscha Jr.-a nokautom te Damoni Cato-Caina i Adriana Serrana sudačkim odlukama.

'Sve je u pravom odabiru borbi'

Uspjeh priredbe poput ove potvrda je vizije Dane Whitea, koji vjeruje da je ključ oživljavanja boksa u onome što UFC radi godinama - pametnom odabiru borbi koje garantiraju akciju. "Mislim da, kada napravite pravi odabir borbi, u 99 posto slučajeva ispast će kako treba", objasnio je White nakon priredbe. Njegove riječi potvrdio je i legendarni bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Michael Moorer, koji mu je prišao nakon glavne borbe i rekao: "Ovo je borba godine."

Whiteov cilj s Zuffa Boxingom nije samo organizirati atraktivne mečeve, već i privući najveća imena u sportu. Ipak, naglašava da to neće raditi na nepošten način. "Ne pokušavamo se miješati u tuđe ugovore. Želimo razgovarati samo s ljudima koji su dostupni i s kojima legalno možemo pregovarati. Ali kada im ugovori isteknu, želim ih sve. Želimo razgovarati sa svima njima."

Zuffa Boxing 8 bila je više od obične boksačke priredbe. Bila je to večer iskupljenja za Josea Valenzuelu, večer šokantnih preokreta i potvrda da je na scenu stigao novi, ozbiljan igrač. S najavljenim budućim događajima, jasno je da se zamah nastavlja, a boksački fanovi mogu s nestrpljenjem očekivati što im budućnost donosi pod okriljem Zuffe.