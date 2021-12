Američki MMA borac Chris Daukaus borit će se u sljedećoj UFC-ovoj priredbi protiv Derricka Lewisa. Bit će to okršaj dvojice pretendenata na Ngannouov pojas u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Daukaus je najavio ovu njihovu borbu.

"Prozvao sam četiri borca vjerujući kako ću dobiti jednog od njih, no UFC je imao drugačije planove. Nisam očekivao da ću tako rano dobiti ovakvu borbu. No, tu sam, pobjeđujem i ako je potrebno samo to raditi, nastavit ću tako", rekao je Daukaus u razgovoru za BJPenn.com.

Kakva je situacija sa Stipom?

Zanimljivo je da je prozvao i Stipu Miočića, koji se nije borio još od poraza protiv Ngannoua i izgubljenog naslova prvaka.

"Iskreno, ne znam što se može dogoditi. Moramo prvo vidjeti kako će proći borba Ganea i Ngannoua. Ne znam hoće li biti revanša, kao što ne znam niti kakva je situacija sa Stipom. No, ako se Stipe želi boriti, ja se želim boriti protiv njega. Bila bi to borba za prvog izazivača", rekao je Daukaus.

Nakon njega na red je došao Lewis, koji je također prozvao Miočića.

“Krajem iduće godine želim se boriti za naslov. To bi bilo sjajno. Ako pobijedim Daukausa želio bih se u idućoj borbi boriti sa Stipom. Vjerujem da je on među pet najboljih i smatram da se trebam boriti s takvim borcima iz samog vrha. Nemam ništa protiv Stipe ili nešto slično. On je samo tip s kojim s nisam nikada borio. Znam da je jedan od najboljih svih vremena. Ne želim pokazati nepoštovanje prema njemu ili nešto slično, samo se želim boriti s takvim boricima", poručio je.

Pitanje je bi li Miočić pristao na borbu s ovom dvojicom boraca jer je on već poručio kako želi priliku vratiti pojas koji mu pripada. Ostao je bez njega početkom godina kada ga je nokautirao Francis Ngannou, kojeg idućeg mjeseca čeka borba sa Cirylom Ganeom.