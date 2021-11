Osam mjeseci prošlo je otkako je bivši UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić nastupio u oktogonu. Miočić je tada izgubio naslov od moćnog Francisa Ngannoua, koji se također od tada nije borio. No, dok Predatora u siječnju čeka borba protiv Cyrila Ganea i dalje nije poznato kad će Miočić opet o oktogon.

Njegova želja je odraditi trilogiju s Ngannouom, ali nema ništa protiv obračuna s jednim od najvećih MMA boraca u povijesti - Jonom Jonesom.

"Apsolutno sam za tu borbu, ali ne znam kamo je otišla ta priča. Znam da on govori kako se želi boriti za titulu. Ja u prvom planu želim tu trilogiju, no borit ću se protiv bilo koga, pa tako i Jonesa. Znam da je jedan od najvećih ikad, ali mislim da, što se tiče borbe za titulu, on mora čekati svoj red. To je kao da se ja spustim u polutešku i želim napasti prvaka", rekao je Miočić, u razgovoru s Arielom Helwanijem.

Što mu slijedi?

Nedavno je, inače, šef UFC-a Dana White progovorio o planovima u teškoj kategoriji te izgleda da će se MIočić načekati do iduće orbe.

"Jones se neće boriti do iduće godine. Sad je 2021. godina, on će se boriti tek 2022. Ja više niti ne razmišljam o njemu", kazao je White.

"Što je iduće za Miočića? Ne znam, u ovom trenutku ne znam. Prekrasna stvar oko ove divizije je što smo danas imali ovu borbu. Sad imamo Francisa protiv Ciryla, onda imamo Jona Jonesa u 2022. godini, a Stipe je također tu. To znači kako u idućih godinu ili godinu i pol dana dolazi puno dobre zabave", dodao je.