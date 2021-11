Čak je osam mjeseci prošlo otkako je bivši UFC-ov teškaški prvak Stipe Miočić nastupio u oktogonu. Miočić je tada izgubio naslov od moćnog Francisa Ngannoua, koji se također od tada nije borio pa je u međuvremenu organizira meč za privremenog prvaka između Cyrila Ganea i Derricka Lewisa u kojoj je slavio Gane.

Nagađalo se u međuvremenu o nekakvim borbama Ngannoua i Jona Jonsea, pa čak i okršaju Jonesa i Miočića u kojoj bi bolji iz te borbe išao u napad na titulu, ali i te priče su se prestale spominjati po MMA kuloarima.

Sada se nakon duljeg vremena oglasio i Miočić kojeg su pošteno ispreskakali kada su u pitanju izazivači za naslov prvaka. Miočić smatra kako je nepravedno to što nije dobio priliku završiti trilogiju s Ngannouom jer sada su na skoru 1:1 i misli kako je zaslužuje ili da je barem zaslužio da ga se uzme u obzir za privremenog prvaka.

'Mislim da sam zaslužio trilogiju'

"Volio bih da su me pitali želim li se boriti za privremenu titulu. Razumijem UFC-ov posao, ali isto tako mislim da sam zapravo zaslužio trilogiju za titulu. Na kraju nisam bio pitan ni za tu privremenu titulu. Ne znam bih li je prihvatio, ali zaslužio sam da me pitaju", požalio se Miočić, ali veli da je zapravo navikao na takav tretman.

"Navikao sam na to, tako je kako je... To je posao, ali opet, vjerujem da sam zaslužio trilogiju. Svi su dobili jednu osim mene. U 2022. želim trilogiju. Dobiti borbu za titulu, a onda vratiti svoj pojas i tada će se sve vratiti u normalu", kazao je Miočić.

Progovorio je i o toj mogućoj borbi s Jonesom, koja se isto više ne spominje.

"Apsolutno sam za tu borbu, ali ne znam kuda je otišla ta priča. Znam da on govori kako se želi boriti za titulu. Ja u prvom planu želim tu trilogiju, no borit ću se protiv bilo koga, pa tako i Jonesa. Znam da je jedan od najvećih ikad, ali mislim da, što se tiče borbe za titulu, on mora čekati svoj red. To je kao da se ja spustim u polutešku i želim napasti prvaka", rekao je Miočić, koji će se izgleda još načekati do nove borbe.