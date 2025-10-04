POGLEDATE MAJSTORIJU /

Uf, ovo je brutalno: Nokautom u stilu Cro Copa poslao ga u carstvo snova

Uf, ovo je brutalno: Nokautom u stilu Cro Copa poslao ga u carstvo snova
Foto: X/screenshot

Nokaut popu ovoga u Splitu ne viđa se često

4.10.2025.
16:10
SPORTSKI.NET
X/screenshot
U Splitu se u petak navečer održalo deseto izdanje borilačke priredbe Golden Fight na kojem smo vidjeli spektakularan nokaut u meču između hrvatskog borca Ivana Bertića, koji je branio naslov, i izazivača Alberta Ugrinčića iz BiH.

Hrvatski borac Bertić dominirao je mečem, kontrolirao ring i zadavao opasne udarce, a borba je završila brutalnim nokautom u četvrtoj rundi.

Bertić je tada fintirao udarac pa prtecizno pogodio snažnim lijevim high kickom u glavu, nakon čega se Ugrinčić srušio na pod.

Bio je to nokaut poput onih Crocopovih u najboljim danima, a možete ga pogledati OVDJE.

NokautSplit
