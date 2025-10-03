Nurmagomedov obranio pojas u dramatičnom revanšu: Spektakl za pamćenje u Dubaiju

Coca-Cola Arena u Dubaiju bila je poprište još jednog vrhunskog MMA događaja pod okriljem Professional Fighters League (PFL). U centru pažnje bila su dva dugo iščekivana revanša za titulu prvaka, a večer je donijela mješavinu taktičkog nadmudrivanja, brutalnih nokauta i sudačkih odluka koje će se još dugo prepričavati. Obožavatelji su svjedočili obrani naslova neporaženog Usmana Nurmagomedova i krunidbi novog prvaka poluteške kategorije, Coreya Andersona.

Nurmagomedov ponovno bolji od Hughesa u kontroverznom ratu

Glavna borba večeri donijela je reprizu siječanjskog klasika između prvaka lake kategorije Usmana Nurmagomedova (20-0) i irskog izazivača Paula Hughesa (14-3). Njihov prvi susret, koji mnogi smatraju kandidatom za borbu godine, završio je tijesnom odlukom u korist Nurmagomedova, ostavljajući prostora za raspravu i postavljajući pozornicu za epski revanš.

Borba je od samog početka bila ispunjena tenzijama. Nurmagomedov je tijekom meča uputio nekoliko nenamjernih, ali bolnih niskih udaraca koji su prekidali akciju. Unatoč tome, Hughes je pokazao iznimnu srčanost, uspijevajući parirati prvaku u stojci i pogađati čistim udarcima. Ipak, dagestanski borac je ponovno demonstrirao zašto slovi za jednog od najboljih grapplera svijeta. Njegova kontrola uz ogradu i pravovremena rušenja neutralizirala su Hughesovu agresiju. Nakon pet iscrpljujućih rundi, suci su jednoglasnom odlukom (50-45, 49-46, 48-47) pobjedu dodijelili Nurmagomedovu, koji je tako zadržao svoj savršeni omjer i pojas prvaka.

Anderson taktički ugušio Yagshimuradova za pojas

U sunaslovnoj borbi večeri, Corey "Overtime" Anderson (20-6) postao je novi PFL-ov prvak poluteške kategorije, pobijedivši Dovletdzhana Yagshimuradova (25-8-1) u njihovom drugom međusobnom okršaju.

Početak borbe nije bio lak za Andersona. Yagshimuradov je u prvoj rundi pogodio s nekoliko snažnih udaraca koji su vidno uzdrmali bivšeg Bellatorovog i UFC-ovog borca. Međutim, Anderson se brzo pribrao i okrenuo borbu u svoju korist primjenom svoje prepoznatljive strategije – neumoljivog hrvanja. Iz runde u rundu, Anderson je iscrpljivao protivnika, rušio ga na pod i kontrolirao ga "gušećom" dominacijom. Yagshimuradov je vidno gubio snagu, dišući otvorenih usta već sredinom meča. Iako nije uspio doći do prekida, Andersonova superiorna kondicija i hrvačke vještine bile su i više nego dovoljne za uvjerljivu pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca (49-45, 48-47, 49-45).

Trenuci za pamćenje: Pettisov nokaut godine

Iako su borbe za titulu bile u fokusu, apsolutni vrhunac večeri, i potencijalni nokaut godine, priredio je Sergio Pettis (25-7). U borbi bantam kategorije protiv Magomeda Magomedova, bivši Bellatorov prvak izveo je potez za anale. U drugoj rundi, Pettis je pogodio Magomedova spektakularnim kružnim laktom iz okreta (spinning back elbow), poslavši ga na pod. Uslijedio je jedan silovit udarac na tlu koji je zapečatio sudbinu Magomedova i donio Pettisu jednu od najimpresivnijih pobjeda u karijeri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na ostatku programa, neporaženi Archie Colgan (13-0) nastavio je svoj pobjednički niz dominantnom hrvačkom predstavom protiv Jay Jaya Wilsona, dok je Jack Cartwright jednoglasnom odlukom svladao bivšeg UFC borca Caolana Loughrana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PFL-ov događaj u Dubaiju još je jednom potvrdio status organizacije kao jedne od vodećih svjetskih MMA promocija, isporučivši večer ispunjenu akcijom i nezaboravnim trenucima koji su postavili temelje za buduće uzbudljive okršaje.