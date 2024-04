Gabrijel Veočić, fantastični 22-godišnji boksač iz Slavonskog Broda, ročnik u HV-u, osvojio je jučer naslov europskog prvaka u kategoriji do 80 kilograma. Gabi je u finalu EP u Beogradu jednoglasnom odlukom sudaca svladao domaćeg predstavnika Rastka Simića.

Najveći uspjeh za Gabrijela Veočića i cjelokupni boks u Slavonskom Brodu

"Definitivno je ovo najveći uspjeh u karijeri i mene kao njegovog trenera i Gabija kao mladog olimpijskog boksača. Isto tako, ovo je prva euro boksačka zlatna seniorska medalja za Slavonski Brod u jednom olimpijskom sportu, tj disciplini. Jako smo zadovoljni njegovom izvedbom i napretkom", govori nam jutros izbornik hrvatske boksačke reprezentacije Pero Veočić...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije skoro 4 godine u Beogradu na SP-u, točnije tri i pol, Gabrijel Veočić nije uspio uzeti medalju, ali je oduševio svojim boksom. Završio je na kraju 5. Nekih tri i pol mjeseca poslije u Poreču, Gabrijel Veočić okitio se zlatnom medaljom na EP-u do 22 godine. Bilo mu je to prvo euro zlato u karijeri. Tada smo mu prognozirali zlato na sljedećem EP-u.

"Što se tiče vaše prognoze bili ste u pravu. Tada krajem 2021. na SP-u, kao i u ožujku 2022., Gabi je pokazao kvalitetu i da je spreman za velike stvari. Tada u Beogradu na SP-u u prosincu 2021., kad ga je nadboksao svjetski prvak Kubanac Martinez. Hernandez Martinez uopće nije tada bio nadmoćan protiv Veočića. Sad tri i pol godine kasnije ovdje u Beogradu, svi pričaju o Gabrijelu i govore kako je Gabrijel Veočić pokazao najbolji boks od svih. Da je Gabi bio najkonkrektniji boksač na prvenstvu. Da se Srbe pita, oni bi Gabrijela proglasili za najboljeg boksača prvenstva. Odmah. Hladno. Međutim, tu dolaze isto neke druge stvari. U Beogradu jako hvale Gabrijela, baš ga hvale", govori Pero Veočić u razgovoru za Net.hr i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Težak ždrijeb

"Gabi je imao jako težak ždrijeb i u sva prva 4 meča koja smo boksali, navijali su na tribinama, pljeskali. U 1. kolu ga je čekao Azebrajdžanac koji se plasirai na OI. U 2. kolu Gabrijel je boksao protiv Španjolca, trećeg olimpijskog boksača u svijetu. Nakon njega, u ring je nasuprot Gabi ušao Moldavac u meču za medalju. Taj Moldavac se spustio sa 86. kg na 80. Nakon Moldavca, Gabrijel je snagu i znanje odmjerio protiv Francuza, prvaka Europe do 22 godine. Na kraju u finalu čekao je Gabija srpski boksač Simić koji je kvalitetan, ali ne toliko kao Gabrijel. Imali smo samo jednu taktiku. Nismo dozvolili nikakav klinč u meču, da ne bi doletio kakav nenadani kroše ili aperkat. Pazili smo se u tim segmentima Simića. Prvu rundu smo imali 5-0. U drugoj smo nešto pokušavali i na kraju je Gabi dobio s 3-2."

Veočić je slavio na prvenstvu u pet mečeva. Gabi napreduje iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, iz natjecanja u natjecanje. Sve je bolji, čvršći, jači. Nadamo se još svjetskim, europskim i olimpijskim medaljama. Generalno gledajući, nastup svih naših boksača na ovom EP-u zavrijedio je pljesak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo zlato. Imamo srebro od Lucije Bilobrk u ženskom dijelu programa do 80 kg. Broncu je osvojio Luka Pratljačić iz Osijeka, naš superteškaš u olimpijskom boksu, što je teška divizija u profesionalnom boksu. Bio je Luka bolji od srpskog boksača, ali ako se uzme u obzir da je meč bio održan na srpskom tlu, morao je Luka biti puno puno bolji da dobije Srbina na njegovu terenu."

'Po slavnoj 108. brigadi HV-a Gabi je dobio nadimak'

Kobra iz Slavonskog Broda projekt je sportske obitelji Veočić. Pero, naime, ima ukupno tri sina i svi su vrhunski sportaši, prvaci. Izbornik već 27 godina radi u HV-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo Kobra Gabi je dobio nadimak, najvjerojatnije, po našoj slavnoj brigadi pobjedničke Hrvatske vojske iz Slavonskog Broda, 108. Isto se brigada zove Kobre. Najvjerojatnije, Gabi je po tome dobio nadimak. I ja sam bio pripadnik Kobri pa je po tome dobio Gabi nadimak."

Dogodio se i incident u Beogradu prošlog tjedna. Nikica Radonić, hrvatski boksački reprezentativac podlo je i mučki napadnut od strane tri nepoznate osobe za vrijeme jutarnjeg trčanja. Zbog napada se Nikica povukao s nastupa na EP-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šteta što se povukao. Mislim da to nije trebao napraviti. Imao je šansu boriti se za medalju, za broncu. Povukao se, iako je po meni to njegova pogreška. Isto tako, kad govorimo o tom incidentu, moram naglasiti da smo mi u hrvatskim trenirkama išli u kafiće, trgovine, šetali se gradom. Nikakvih problema nismo imali. Nikica je nažalost ima taj konflikt u parku, ali smatram, tvrdim da je možda i mogao nastaviti nastup na EP-u jer je prvu borbu imao tek dva dana poslije. Ok, shvaćam, imaš posjekotinu na glavi od meča ranije, dva šava, supruga ti je trudna, prisjeo ti je napad... ima tu više razloga zašto je napustio Beograd, prvenstvo. Ali, mogao je pokušati."

'Nisam zadovoljan zato što je Nikica Radonić napustio EP i reprezentaciju'

I za kraj, Pero Veočić je rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gledajte, da je vaterpolistu netko napao, primjer navodim, pa taj vaterpolist bi se potukao. A eto, Nikica je isti dan otišao kući. I nisam zbog toga zadovoljan. Nikica Radonić, bez obzira na sve, nije trebao napustiti EP. Bez obzira na sve... trebao je ostati, proći vagu, pa da vidi što i kako. Trebao je Nikica probati. Stisnuti zube. Trebao je proći službeni dio, formalnosti pa ako postoji neka povreda. Ovako... Nikica Radonić se predao prije borbe. Šteta", zaključio je Pero Veočić.