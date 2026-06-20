Potresno priznanje čovjeka koji je promijenio boks: 'Bojim se da neću znati kako se zovem'

Saudijski sportski dužnosnik Turki Alalshikh, čovjek koji je posljednjih godina odigrao ključnu ulogu u organizaciji najvećih boksačkih spektakala, otvoreno je progovorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima s kojima se suočava.

Alalshikh, koji je bio jedan od glavnih aktera u realizaciji velikih mečeva poput okršaja Oleksandra Usika i Tysona Furyja, dvoboja Artura Beterbieva i Dmitrija Bivola te borbe Anthonyja Joshue i Francisa Ngannoua, otkrio je da se bori s rakom i tumorom na mozgu.

Unatoč zdravstvenim izazovima, 44-godišnji Saudijac ne odustaje od svojih ambicioznih planova za budućnost boksa. Nedavno je zajedno s predsjednikom UFC-a Danom Whiteom osnovao Zuffa Boxing, projekt koji je već izazvao veliku pozornost u borilačkom svijetu.

Njegova želja sada je okupiti najveća imena boksačke industrije za isti stol i pokušati ujediniti sport.

"Učinit ću sve da uskoro za stol sjednu Dana White, Nick Khan, Frank Warren, Eddie Hearn, moji partneri i prijatelji. Želim da sklopimo mir i napravimo revoluciju u boksu", poručio je Alalshikh.

Dodao je kako mu je najveća želja ostvariti taj cilj dok još može aktivno sudjelovati u stvaranju promjena.

"Nadam se da ću uspjeti i da će boksački fanovi vidjeti bijeli dim. Želim to napraviti prije nego što izgubim pamćenje. Bojim se da 2028. ili 2029. godine neću znati kako se zovem", iskreno je priznao.

Njegove riječi odjeknule su među brojnim boksačima i ljudima iz sporta. Među prvima se oglasio WBC-ov prvak u velter kategoriji Ryan Garcia, koji nije skrivao emocije nakon što je pročitao Alalshikhovu poruku.

"Turki, boli me čuti kroz što prolaziš. Tvoja strast prema ovom sportu i sve što si napravio već je promijenilo boks", napisao je Garcia na društvenim mrežama, pruživši podršku čovjeku koji je posljednjih godina postao jedna od najutjecajnijih osoba u svijetu profesionalnog boksa.