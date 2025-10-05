DOBIO JE ODGOVOR /

Mladi splitski borac prozvao utjecajnog HDZ-ovca: 'Glasao sam za tebe, je*bemu mater'

Foto: Jurica Galoic/pixsell

'Mi smo najbolji ambasadori ovog grada'

5.10.2025.
10:52
Sportski.net
Jurica Galoic/pixsell
U Splitu je ovaj vikend održan još jedan event Golden Fight organizacije koji je donio mnoge uzbudljive mečeve u više borilačkih disciplina: boksu, kikboksu, MMA-u i Extreme Boxingu.

Pažnju na sebe privukao je splitski borac Muhamet Deskaj koji je pobijedio srpskog borca Bogdana Dvizca, a u intervjuu nakon borbe prozvao je gradske vlasti.  "Čuo sam da je ovdje i gradonačelnik Tomislav Šuta. Čini mi se kao cool lik, prava faca. Šuta, glasao sam za tebe. Gurni malo splitski sport, je*emu mater. Mi smo najbolji ambasadori ovog grada", rekao je Deskaj.

Tomislav Šuta video je objavio na svom Instagram profilu uz komentar: "Sa zadovoljstvom", što možete vidjeti OVDJE

Foto: Screenshot/instagram

Golden FightTomislav ŠutaSplit
Mladi splitski borac prozvao utjecajnog HDZ-ovca: 'Glasao sam za tebe, je*bemu mater'