Mladi splitski borac prozvao utjecajnog HDZ-ovca: 'Glasao sam za tebe, je*bemu mater'

U Splitu je ovaj vikend održan još jedan event Golden Fight organizacije koji je donio mnoge uzbudljive mečeve u više borilačkih disciplina: boksu, kikboksu, MMA-u i Extreme Boxingu.

Pažnju na sebe privukao je splitski borac Muhamet Deskaj koji je pobijedio srpskog borca Bogdana Dvizca, a u intervjuu nakon borbe prozvao je gradske vlasti. "Čuo sam da je ovdje i gradonačelnik Tomislav Šuta. Čini mi se kao cool lik, prava faca. Šuta, glasao sam za tebe. Gurni malo splitski sport, je*emu mater. Mi smo najbolji ambasadori ovog grada", rekao je Deskaj.

Tomislav Šuta video je objavio na svom Instagram profilu uz komentar: "Sa zadovoljstvom", što možete vidjeti OVDJE.

Foto: Screenshot/instagram

