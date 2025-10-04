Spektakularni FNC Knockout 2: Divovi ulaze u kavez! 'Gorila' se bori protiv 'Kobre'
Spektakularni FNC Knockout 2 iz Maribora u prijenosu UŽIVO gledajte na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr. Reporter Net.hr-a Vehmir Džakmić nalazi se na licu mjesta
403 Forbidden
403 Forbidden
UŽIVO
Spektakularni FNC Knockout 2 u prijenosu UŽIVO od 19.00 možete gledati na platformi VOYO
Mjesto održavanja: Dvorana Tabor (Maribor)
Početak: 19.00
Main event
Jakob Nedoh (93.5 kg) - Lucas Alsina (92.8 kg)
Tadej Dajčman (116.4 kg) - Jeremy Kimball (111.4 kg)
Daniel Bažant (67.9 kg) - Ilia Karuhnišvili (67.9 kg)
Andrej Kedveš (67.8 kg) - Serhii Adamčuk (67.8 kg) - ultimate kickboxing
Rok Krušič (61.5 kg) - Lukas Alfala (61.5 kg)
Simeon Karslidis (77.5 kg) - Arkadiusz Palkowski (77.6 kg)
Preliminarne borbe
Alexandr Drabinca (119.9 kg) - Mehdi Barghi (116.2 kg)
Dino Suljkanović (70.3 kg) - Akos Denes (70.8 kg)
Dalibor Dragojević (77.3 kg) - Igor Junior (77.6 kg)
Jevgen Hončarko (68 kg) - Ori Sarusi (66.9 kg)
Spektakularni FNC Knockout 2 u prijenosu UŽIVO od 19.00 možete gledati na platformi VOYO
U subotu od 19 sati dvorana Tabor postaje poprište FNC-ovog borilačkog spektakla. Nakon uspješnog vaganja potvrđeno je 11 borbi, a glavnu večeri predvodi domaći as Jakob Gorila Nedoh (8-4) protiv Argentinca Lucasa Kobre Alsine (13-6). Posebnu pažnju privlači debi Đakovčanina Andreja Kedveša, koji će u FNC kavez ući protiv bivšeg Gloryjevog prvaka Serhiija Adamčuka u kicboxingu. Publiku očekuje večer vrhunskih obračuna i borilačkog spektakla kakav se rijetko viđa.
POGLEDAJTE VIDEO: Fran Luka Đurić u podcastu Net.hr-a kod Dominika Franculića. Svašta je našem Dominiku FNC-ov borac Fran Luka Luka ispričao