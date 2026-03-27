FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EL ANIMAL SE VRAĆA /

Filip Hrgović ima novi meč, evo s kim će se boriti na nogometnom stadionu

Filip Hrgović ima novi meč, evo s kim će se boriti na nogometnom stadionu
×
Foto: Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia

Hrgovića čeka 'vrući' domaći teren u Engleskoj

27.3.2026.
23:40
Sportski.net
Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Filip Hrgović vraća se u ring 16. svibnja,u engleskom Doncasteru gdje će se boriti s domaćim borcem Daveom "The White Rhino" Allenom.

Spektakl pred 15.000 navijača

Meč će se održati na nogometnom stadionu kapaciteta nešto više od 15.000 mjesta, što jamči vatrenu atmosferu i ogromnu podršku za domaćeg borca. Zanimljivo je da meč zajednički promoviraju dvojica inače velikih rivala, Frank Warren iz Queensberryja i Eddie Hearn iz Matchrooma. Warren zastupa Hrgovića, dok je Allen nedavno produžio ugovor s Hearnom.

Borba je zakazana na deset rundi, a za Hrgovića (19-1, 14 KO) predstavlja treći uzastopni okršaj protiv britanskih teškaša. Nakon jedinog poraza u karijeri od Daniela Duboisa u lipnju 2024. godine, hrvatski boksač uspješno se vratio pobjedama protiv Joea Joycea i Davida Adeleyea, potvrdivši svoj status u samom vrhu teške kategorije, gdje ga vodeće svjetske organizacije rangiraju među pet najboljih izazivača.

Allenova prilika

S druge strane, Dave "The White Rhino" Allen (25-8-2, 20 KO) u meč ulazi kao autsajder, no borba pred vlastitim navijačima za njega je ispunjenje sna. Iako je u karijeri gubio od boraca poput Luisa Ortiza i Tonyja Yoke, nedavna pobjeda nad Johnnyjem Fisherom i hrabar nastup protiv Arslanbeka Makhmudova vratili su ga na veliku scenu.

"Ovo je sve što sam ikada želio. Velika borba, kod kuće, pred mojim ljudima. Ovakve se noći ne događaju često i neću dopustiti da mi promakne. Znam koliko je Hrgović opasan, ali vjerujem u sebe i spreman sam prirediti noć za pamćenje", izjavio je Allen.

Filip HrgovićMečBoksač
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike