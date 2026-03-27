Filip Hrgović ima novi meč, evo s kim će se boriti na nogometnom stadionu

Filip Hrgović vraća se u ring 16. svibnja,u engleskom Doncasteru gdje će se boriti s domaćim borcem Daveom "The White Rhino" Allenom.

Spektakl pred 15.000 navijača

Meč će se održati na nogometnom stadionu kapaciteta nešto više od 15.000 mjesta, što jamči vatrenu atmosferu i ogromnu podršku za domaćeg borca. Zanimljivo je da meč zajednički promoviraju dvojica inače velikih rivala, Frank Warren iz Queensberryja i Eddie Hearn iz Matchrooma. Warren zastupa Hrgovića, dok je Allen nedavno produžio ugovor s Hearnom.

Borba je zakazana na deset rundi, a za Hrgovića (19-1, 14 KO) predstavlja treći uzastopni okršaj protiv britanskih teškaša. Nakon jedinog poraza u karijeri od Daniela Duboisa u lipnju 2024. godine, hrvatski boksač uspješno se vratio pobjedama protiv Joea Joycea i Davida Adeleyea, potvrdivši svoj status u samom vrhu teške kategorije, gdje ga vodeće svjetske organizacije rangiraju među pet najboljih izazivača.

Allenova prilika

S druge strane, Dave "The White Rhino" Allen (25-8-2, 20 KO) u meč ulazi kao autsajder, no borba pred vlastitim navijačima za njega je ispunjenje sna. Iako je u karijeri gubio od boraca poput Luisa Ortiza i Tonyja Yoke, nedavna pobjeda nad Johnnyjem Fisherom i hrabar nastup protiv Arslanbeka Makhmudova vratili su ga na veliku scenu.

"Ovo je sve što sam ikada želio. Velika borba, kod kuće, pred mojim ljudima. Ovakve se noći ne događaju često i neću dopustiti da mi promakne. Znam koliko je Hrgović opasan, ali vjerujem u sebe i spreman sam prirediti noć za pamćenje", izjavio je Allen.

