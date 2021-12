Po mnogima najveći najveći MMA borac KSW organizacije Mamed Khalidov (41 godina, 35-7), jučer je pokazao kako je velik sportaš.

Ikona poljskog sporta, Čečen s poljskom putovnicom koji je odlučio ostati u Poljskoj, u KSW-u, nešto napraviti u organizaciji a ne otići u UFC, za vrijeme posljednjeg sučeljavanja uzeo je Soldićevu ruku i tri puta se, kao, udario s njom. Roberto se na to samo nasmijao. Da, bila je to lijepa gesta, oba borca pokazala su poštovanje jedno prema drugom. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Roberto Soldić (26, 19-3), borac rodom iz Viteza i Mamed Khalidov (41, 35-7) predvodit će večerašnji "KSW 65" priredbu u Gliwicama, a u ulog u tom meču bit će pojas prvaka srednje kategorije.

Khalidov je legenda KSW-a. Mamed je bio neporažen u MMA-u od ožujka 2010. godine pa sve do ožujka 2017. godine pritom upisavši 14 pobjeda i jedan remi. Prema KSW-u, ima najduži niz u organizaciji od 12 uzastopnih pobjeda. Roberto, s druge strane, u nizu je od šest uzastopnih pobjeda i 15 godina je mlađi. Ulogu favorita nekako su javnost, mediji, bookmakeri, dali Soldiću.