Sve Spremno za Lyon! PFL je pripremio deset mečeva za ljubitelje slobodne borbe
PFL gledajte na platformi VOYO
Professional Fighters League (PFL) je na svom Instagram profilu objavila početak "tjedna borbe" za nadolazeći događaj u Lyonu.
U objavi su podijeljeni atraktivni promotivni plakati koji najavljuju glavne borbe večeri, no otkrivena je i jedna promjena u zadnji čas. Naime, borac Asael Adjoudj morao je otkazati nastup zbog ozljede, zbog čega je njegova borba protiv Duprasa uklonjena s popisa. Unatoč tome, program i dalje broji deset uzbudljivih mečeva koji će se održati ove subote, 13. prosinca, u LDLC Areni.
Ovaj događaj ima poseban značaj jer uključuje finala PFL Europe turnira za 2025. godinu u lakoj i bantam kategoriji. Vrhunac večeri bit će borba za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između Vadima Nemkova i Renana Ferreire, kao i okršaj za naslov u ženskoj perolakoj kategoriji između legendarne Cris Cyborg i Sare Collins. Događaj u Francuskoj potvrđuje PFL-ovu strategiju globalnog širenja i jačanja prisutnosti na europskom tržištu.
Reakcije fanova nisu izostale, a komentari stižu sa svih strana svijeta. Uz poruke podrške borcima na ruskom i portugalskom jeziku, jedan je obožavatelj napisao: "Bolje je od UFC-a!", što svjedoči o rastućoj popularnosti ove organizacije. Objavom konačnog popisa borbi, PFL je podigao napetost uoči subotnjeg spektakla.
