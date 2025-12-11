Sve Spremno za Lyon! PFL je pripremio deset mečeva za ljubitelje slobodne borbe

Professional Fighters League (PFL) je na svom Instagram profilu objavila početak "tjedna borbe" za nadolazeći događaj u Lyonu.

U objavi su podijeljeni atraktivni promotivni plakati koji najavljuju glavne borbe večeri, no otkrivena je i jedna promjena u zadnji čas. Naime, borac Asael Adjoudj morao je otkazati nastup zbog ozljede, zbog čega je njegova borba protiv Duprasa uklonjena s popisa. Unatoč tome, program i dalje broji deset uzbudljivih mečeva koji će se održati ove subote, 13. prosinca, u LDLC Areni.

Ovaj događaj ima poseban značaj jer uključuje finala PFL Europe turnira za 2025. godinu u lakoj i bantam kategoriji. Vrhunac večeri bit će borba za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između Vadima Nemkova i Renana Ferreire, kao i okršaj za naslov u ženskoj perolakoj kategoriji između legendarne Cris Cyborg i Sare Collins. Događaj u Francuskoj potvrđuje PFL-ovu strategiju globalnog širenja i jačanja prisutnosti na europskom tržištu.

Reakcije fanova nisu izostale, a komentari stižu sa svih strana svijeta. Uz poruke podrške borcima na ruskom i portugalskom jeziku, jedan je obožavatelj napisao: "Bolje je od UFC-a!", što svjedoči o rastućoj popularnosti ove organizacije. Objavom konačnog popisa borbi, PFL je podigao napetost uoči subotnjeg spektakla.

