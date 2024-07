Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show koji počinje s emitiranjem na platformi Voyo 27. srpnja, u fokusu je fanova slobodne borbe. Jedinstveni koncept prvog takvog reality showa kod nas na temu slobodne borbe realizacija je ideje koja se rodila još 2015., kad je Dražen Forgač Forgy s ekipom pokrenuo FNC promociju, najjaču MMA organizaciju jugoistočne Europe.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Fight of Nations™ - Put do pobjede, prvi MMA reality show na ovim prostorima s jedinstvenim konceptom. U reality showu moći ćete pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - team Hrvatska i team Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević. Nakon sedam epizoda na platformi Voyo, 7. rujna u Puli na FNC-u slijedi veliko finale - obračun Filipa i Vase u kavezu po MMA pravilima, kao i najboljeg člana teama Hrvatske protiv onog iz Srbije. Pa da vidimo čija majka crnu vunu prede...

Posljednji borac kojeg predstavljamo iz Fight of Nations™- Put do pobjede je 21- godišnji Petar Mujkanović iz Zagreba.

"Dobro mi je bilo u Fight of Nations™ - Put do pobjede. Za sve, pa tako i za mene, je ovo bilo veliko iskustvo. Zavijek ću pamtiti sve što mi se izdogađalo u kući. Svašta sam naučio u reality showu koji će biti nešto posebno. Vidjet ćete svi 27. srpnja na platformi Voyo. Ne bih sad htio nabrajati, ali u takvom jednom reality showu s tematikom borilačkih sportova, veliki je opseg naučenog. Moram priznati i reći iskreno da nikako nisam zadovljan svojom prezentacijom. Moglo je sve to puno bolje, ali dobro. Treba raditi na greškama, ispravljati ih i napredovati. Formula je jednostavna, sport je takav kakav jest", zaključio je Petar Mujkanović.

