ZNA SE NASLJEDNIK /

Šokantna vijest iz svijeta boksa! Olekasndar Usik se odrekao titule Svjetskog prvaka

Šokantna vijest iz svijeta boksa! Olekasndar Usik se odrekao titule Svjetskog prvaka
Foto: Bradley Collyer, Pa Images/alamy/profimedia

'Prihvaćamo i poštujemo njegovu odluku da se odrekne WBO titule prvaka u teškoj kategoriji'

17.11.2025.
21:25
Sportski.net
Bradley Collyer, Pa Images/alamy/profimedia
Šokantna vijest iz svijeta boksa! Svjetski prvak u teškoj kategoriji, Olekandar Usik odrekao se svoje WBO titule i ona će automatski pripasti britanskom boksaču Fabiju Wardleyju.

Naime, Usiku je naređeno da titulu brani protiv pobjednika meča Fabio Wardley vs. Joseph Parker. Wardley je prošlog mjeseca zaustavio Parkera u 11. rundi njihovog londonskog sukoba i postao privremeni WBO prvak u teškoj kategoriji.

Sve o boksu čitajte na portalu Net.hr.

Sve je bilo spremno da se Britanac suoči s neporaženim Ukrajincem u obračunu za četiri pojasa, ali Usyk je sada predao svoj pojas. "Nakon pažljivog razmatranja, Usyk je odlučio odreći se titule", priopćila je Svjetska boksačka organizacija. 

 

 

"Prihvaćamo i poštujemo njegovu odluku da se odrekne WBO titule prvaka u teškoj kategoriji. Ovo nije oproštaj, već - kako je izrazio njegov tim - pauza puna poštovanja. Vrata WBO-a uvijek će ostati otvorena za Oleksandra Usyka i njegov tim."

Predsjednik WBO-a Gustavo Olivieri rekao je: "WBO izražava duboko poštovanje, divljenje i zahvalnost Oleksandru Usyku."

WBO titula bez borbe je pripala Wardelyju.

POGLEDAJTE VIDEO: Taekwondo jedan je od najtrofejnijih sportova u Hrvatskoj

Oleksandar UsykOleksandr UsikWboBoks
