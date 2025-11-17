Šokantna vijest iz svijeta boksa! Olekasndar Usik se odrekao titule Svjetskog prvaka

Šokantna vijest iz svijeta boksa! Svjetski prvak u teškoj kategoriji, Olekandar Usik odrekao se svoje WBO titule i ona će automatski pripasti britanskom boksaču Fabiju Wardleyju.

Naime, Usiku je naređeno da titulu brani protiv pobjednika meča Fabio Wardley vs. Joseph Parker. Wardley je prošlog mjeseca zaustavio Parkera u 11. rundi njihovog londonskog sukoba i postao privremeni WBO prvak u teškoj kategoriji.

Sve je bilo spremno da se Britanac suoči s neporaženim Ukrajincem u obračunu za četiri pojasa, ali Usyk je sada predao svoj pojas. "Nakon pažljivog razmatranja, Usyk je odlučio odreći se titule", priopćila je Svjetska boksačka organizacija.

Oleksandr Usyk has relinquished the WBO Heavyweight Championship.



The WBO honors his historic career and calls this a respectful pause—not a farewell. pic.twitter.com/UL2AJYbRmd — WBO (@WorldBoxingOrg) November 17, 2025

"Prihvaćamo i poštujemo njegovu odluku da se odrekne WBO titule prvaka u teškoj kategoriji. Ovo nije oproštaj, već - kako je izrazio njegov tim - pauza puna poštovanja. Vrata WBO-a uvijek će ostati otvorena za Oleksandra Usyka i njegov tim."

Predsjednik WBO-a Gustavo Olivieri rekao je: "WBO izražava duboko poštovanje, divljenje i zahvalnost Oleksandru Usyku."

WBO titula bez borbe je pripala Wardelyju.

