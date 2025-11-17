Ovo nije AI simulacija! U prosincu nas čeka boksački spektakl o kojem su mnogi sanjali

Dogovoren je boksački spektakl koji do nedavno nitko nije mogao niti sanjati. Riječ je o borbi između Jakea Paula, YouTubera i boksača protiv nekadašnjeg prvaka u teškoj kategoriji i boksačke superzvijezde, Anthonyja Joshue.

Bit će to profesionalna borba, osam rundi po tri minute, s rukavicama od deset unci te ulazi u profesionalni skor. Borba će se održati 19. prosinca u Miamiju. "Ovo nije AI simulacija. Ovo je Sudnji dan. Profesionalni teškaški meč protiv elitnog prvaka u njegovom zenitu. Kad pobijedim Anthonyja Joshuu, nestaje svaka sumnja. Žao mi je Englezi, ali 19. prosinca u Miamiju baklja prelazi u moje ruke, a vaš Golijat ide spavati", najavio je u svom stilu Paul.

Za Joshuu, bivšeg dvostrukog ujedinjenog svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika, ovo je povratnički meč nakon teškog poraza kojeg je pretrpio u rujnu prošle godine protiv Daniela Duboisa i borbi za IBF pojas.

JAKE PAUL vs ANTHONY JOSHUA will go head to head in a pro heavyweight fight LIVE only on Netflix. Friday December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/OSx2H6IKx4 — Jake Paul (@jakepaul) November 17, 2025

"Jake ili bilo tko drugi može dobiti posao. Bez milosti. Vraćam se s pod svjetlima velikog spektakla i ovo je ogromna prilika. Sviđalo se to kome ili ne, tu sam zbog velikih borbi, velikih brojki i rekorda. Internet će se slomiti preko Paulovog lica", najavio je ovaj meč britanski boksač.

Već su iscurile i neke informacije oko borbe. Tako je uvedeno ograničenje na 111.1 kilogram što će odgovarati Jakeu Paulu. Paul se obično bori u kruzer kategoriji do 90 kilograma, a u teškoj se borio samo protiv Mikea Tysona kojeg je pobijedio ranije ove godine.

