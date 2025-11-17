FREEMAIL
PRVAK VS. YOUTUBER /

Ovo nije AI simulacija! U prosincu nas čeka boksački spektakl o kojem su mnogi sanjali

Foto: Profimedia

Bit će to profesionalna borba, osam rundi po tri minute, s rukavicama od deset unci

17.11.2025.
19:15
Sportski.net
Profimedia
Dogovoren je boksački spektakl koji do nedavno nitko nije mogao niti sanjati. Riječ je o borbi između Jakea Paula, YouTubera i boksača protiv nekadašnjeg prvaka u teškoj kategoriji i boksačke superzvijezde, Anthonyja Joshue

Bit će to profesionalna borba, osam rundi po tri minute, s rukavicama od deset unci te ulazi u profesionalni skor. Borba će se održati 19. prosinca u Miamiju. "Ovo nije AI simulacija. Ovo je Sudnji dan. Profesionalni teškaški meč protiv elitnog prvaka u njegovom zenitu. Kad pobijedim Anthonyja Joshuu, nestaje svaka sumnja. Žao mi je Englezi, ali 19. prosinca u Miamiju baklja prelazi u moje ruke, a vaš Golijat ide spavati", najavio je u svom stilu Paul. 

Sve o boksu čitajte na portalu Net.hr. 

Za Joshuu, bivšeg dvostrukog ujedinjenog svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika, ovo je povratnički meč nakon teškog poraza kojeg je pretrpio u rujnu prošle godine protiv Daniela Duboisa i borbi za IBF pojas. 

 

 

"Jake ili bilo tko drugi može dobiti posao. Bez milosti. Vraćam se s pod svjetlima velikog spektakla i ovo je ogromna prilika. Sviđalo se to kome ili ne, tu sam zbog velikih borbi, velikih brojki i rekorda. Internet će se slomiti preko Paulovog lica", najavio je ovaj meč britanski boksač. 

Već su iscurile i neke informacije oko borbe. Tako je uvedeno ograničenje na 111.1 kilogram što će odgovarati Jakeu Paulu. Paul se obično bori u kruzer kategoriji do 90 kilograma, a u teškoj se borio samo protiv Mikea Tysona kojeg je pobijedio ranije ove godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kaczmarczyk je ovako postao prvak KSW-ove perolake kategorije

BoksAnthony JoshuaJake Paul
