Hrvatski šampion uz trenere gostovao u „Klubu boraca“: Najavio što ga čeka u Cardiffu i Londonu

Najbolji bare-knuckle borac svih vremena i ujedinjeni prvak Marko Martinjak gostovao je u emisiji „Klub boraca“ na Sportskoj televiziji. U studiju su mu se pridružili i treneri Jasmin Berisha te Igor Davjanović, koji su zajedno s njim otvoreno razgovarali o planovima, ozljedama i zahtjevima brutalnog sporta kakav je bare-knuckle boks.

„Ako sve bude po planu, 21. veljače u Londonu trebala bi biti moja sljedeća borba."

Berisha i Davjanović detaljno su objasnili koliko je bare-knuckle specifičan sport te koliko se razlikuje od klasičnog boksa. Martinjak se osvrnuo i na svoj osebujan put prema vrhu, istaknuvši koliko je ovaj sport zahtjevan ne samo fizički nego i mentalno. Ostale dogodovštine iz privatnog i poslovnog života jednog od najboljeg hrvatskog borca pogledajte u videu.

Martinjak je također otkrio da se oporavak nakon ozljede odvija dobro, ali i da trenutačno prolazi kroz razdoblje strpljenja.

Otkrio je i da uskoro putuje u Cardiff, gdje će kao specijalni gost sudjelovati na velikom borilačkom eventu i to baš na svoj rođendan. No pravi izazov čeka ga malo kasnije.

