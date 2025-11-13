FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
što dalje /

Hrvatski šampion uz trenere gostovao u „Klubu boraca“: Najavio što ga čeka u Cardiffu i Londonu

Hrvatski šampion uz trenere gostovao u „Klubu boraca“: Najavio što ga čeka u Cardiffu i Londonu
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Martinjak se osvrnuo i na svoj osebujan put prema vrhu, istaknuvši koliko je ovaj sport zahtjevan

13.11.2025.
19:29
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji bare-knuckle borac svih vremena i ujedinjeni prvak Marko Martinjak gostovao je u emisiji „Klub boraca“ na Sportskoj televiziji. U studiju su mu se pridružili i treneri Jasmin Berisha te Igor Davjanović, koji su zajedno s njim otvoreno razgovarali o planovima, ozljedama i zahtjevima brutalnog sporta kakav je bare-knuckle boks.

„Ako sve bude po planu, 21. veljače u Londonu trebala bi biti moja sljedeća borba."

Berisha i Davjanović detaljno su objasnili koliko je bare-knuckle specifičan sport te koliko se razlikuje od klasičnog boksa. Martinjak se osvrnuo i na svoj osebujan put prema vrhu, istaknuvši koliko je ovaj sport zahtjevan ne samo fizički nego i mentalno. Ostale dogodovštine iz privatnog i poslovnog života jednog od najboljeg hrvatskog borca pogledajte u videu.

Martinjak je također otkrio da se oporavak nakon ozljede odvija dobro, ali i da trenutačno prolazi kroz razdoblje strpljenja.

Otkrio je i da uskoro putuje u Cardiff, gdje će kao specijalni gost sudjelovati na velikom borilačkom eventu i to baš na svoj rođendan. No pravi izazov čeka ga malo kasnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić i Perišić najavili utakmicu protiv Farskih otoka

Marko MartinjakSportska TelevizijaBare Knuckle Fighting ChampionshipBare Knuckle
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
što dalje /
Hrvatski šampion uz trenere gostovao u „Klubu boraca“: Najavio što ga čeka u Cardiffu i Londonu