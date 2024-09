Odbrojavamo do spektakularnog FNC 19 eventa na monumentalnom mjestu u Areni Pula, koji će donijeti tri borbe za titulu. U subotu od 20.00 Voyo platforma prenosi priredbu koja će biti drugačija od drugih. Naime, osim mečeva za titulu, dogodit će se i veliko finale Fight of Nations™ Put do pobjedereality showa. Došao je trenutak kad će treneri timova Hrvatske i Srbije Filip Pejić i Vaso Bakočević, ući u kavez po MMA pravilima. Isto tako, u finalu će se sučeliti i Marko Ančić, najbolji član tima Hrvatska i Vojo Katanović iz Zvornika, s radnom adresom u Novom Sadu, koji je uletio kao zamjena za Borisa Stanića.

Marko Ančić i Vojo Katanović borit će se za 10 000 eura, profi ugovor od FNC-a na 4 meča i u visini isto od 10 000 eura, što je generalna nagrada koja ide najboljem timu u kompletu. Inače, na FNC 19 eventu, u okršaju za kraljevski, teškaški, porokat će se Miran Fabjan i bivši UFC i PFL borac Yorgan The Mad Titan De Castro. Brazilac je dobar, agresivan, dobar je stand uper i taj match up je dobro uparen. Ivan Vitasović je otpao zbog ozljede petog rebra, za koju uopće i ne zna kako ju je zaradio i kad, kako nam je to otkrio u razgvoru ovog tjedna. Miran Fabjan je uletio i on će se boriti s The Mad Titanom za privremeni teškaški pojas.

Jučer smo se čuli s Markom Ančićem. Ni blizu mu se nisu ostvarili njegovi sportski snovi, ali dobar je početak, tvrdi Splićanin koji živi u Zagrebu i trenira u ATT-u u Španskom, kod Dražena Forgača Forgyja. Od početka se u FON™-u povlači priča o mašini zvanoj Marko Ančić. Nitro nam ga je, uoči početka emitiranja Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa na platformi Voyo, nahvalio, a pokazao je Mario i s dvije pobjede u FON™-u kakav je borac i u kakvom je fokusu. I Darko Stošić je rekao za Marka, u našem razgovoru prošlog tjedna, kako mu se Marko čini kao ozbiljan.

"Zreo je momak za svoje godine, zna što hoće", rekao je Stole The Hammer.

Marko je projurio do finala i sad ima veliku priliku.

"Idem na pobjedu, ne znam drugačije. Idem u Pulu pobjediti, upisati pobjedu za Hrvatsku i to je to", kratko će Marko.

O Fight of Nations™ Put do pobjede reality showu, koji ima sedam epizoda i kojeg možete gledati na platformi Voyo, kaže kako mu je sve super ispalo na kraju, ali i otkriva kako je objavljeno u realityju ni 20% svega što su snimili.

"Spojili su najbolje momente i jako mi se sviđa. Mislim da je prva epizoda Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa ispunila očekivanja".

Vojo Katanović je suparnik za kraj...

"Imali smo jednu situaciju, jer sam ja i tom momentu stvarno bio lud i skida kilograme i sve, ali mislim o njemu sve najbolje. Veseljak je, pomoći će svima, čistio je za nama kao da nam je mama, ali što ćeš, moram ga prebiti. Nakon toga možemo sigurno otići na burger. Baš sad kad pričamo o njemu, dosta je čistio, što je zapravo bitniji dio svega. Svi možemo skuhati nešto, napraviti, ali nikom se ne da počistiti za sobom. Vojo je bio baš uredan i zato ga više svi respektiramo. Katanović je, može se reći, nepredvidiv borac, ima specifičan stil u stand upu. Nije za podcijeniti, ima svoje vrline, ali isto tako ima i dosta i mana koje ja vidim. I jedna bitna stvar. Drago mi je što se borim baš u Areni Pula, htio sam da se borim na takvom jednom mjestu u jednoj takvoj borbi. Gladijatori nastupaju, a publika neka se spremi za šou. Svjesni smo prilike, nećemo razočarati", zaključio je Marko Ančić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte trailer za spektakularni FNC 19 event u Areni Pula. Sve počinje za tri dana.