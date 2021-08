Surfajući bespućima društvenih mreža naišli smo na zanimljivu video priču o Charlieju Zelenoffu o kojem su već pisali američki mediji.

Negativan imidž

Za one koji možda ne znaju, Charlie Zelenoff je rusko-američki rekreativni boksač, odnosno boksački zaljubljenik rodom iz Los Angelesa, koji je postao poznat po objavljivanju video zapisa kako nemilosrdno tuče slabije od sebe, nakon što ih je zatekao nespremnima. Prije 4 godine tamošnji mediji upozoravali su na Zelenoffa, "jer se radi o potencijalno psihički jako bolesnom čovjeku koji bi vas mogao ozlijediti", kako je to tad istaknuo bio portal BJPenn.

Inače, radi se o tipu koji je bio vinovnik incidenta s legendarnim Floydom Mayweatherom Sr.

Slavni veteran je istukao Zelenoffa na sparingu do tolike mjere da je ovaj morao puzati iz ringa. No tada je Zelenoff pokazao kukavičluk koji pokazuje i u iživljavanju nad rekreativcima. U trenutku kad je Mayweather okrenuo leđa, Zelenoff se zaletio na njega, ali opet je dobio batine.

Njegovi uistinu nasilni i brutalni videozapisi rezultirali su time da je postao jedan od najnevoljenijih ljudi na internetu, a dobio je i predznak nasilnika koji se iživljava na slabijima od sebe. I svaki put kad je viralno dobio batine, a prema dostupnim sadržajima na internetu to se dogodilo 5 puta, javnost je bila oduševljena...

Charlie Zelenoff također je postao smiješan po iznošenju neobične tvrdnje da je nepobjediv u 240 borbi. Međutim, nijedan vjerodostojan boksački izvor nije nikad potvrdio tu tvrdnju. Zelenoff je izgradio reputaciju pravog nasilnika u boksu. No, ne u ringu nego van njega i to je ono što javnost ne voli kod njega. Krivi, nesportski način i krivi način privlačenja pozornosti na sebe...

Nije se mogao registrirati niti u jednoj profi organizaciji

Američki portal Dailyhawker CA piše kako se vrlo malo zna o djetinjstvu i odrastanju Charlieja Zelenoffa. Međutim, on tvrdi da je boks volio od najranije dobi. Naučio je o plemenitom sportu gledajući boksačke mečeve na televiziji...

Iako bi Charlie Zelenoff mogao strastveno voljeti boks, njegov trening i prirodni talent na kraju su postali nedovoljni. Nije se mogao registrirati niti u jednu profi federaciju, pa je majstor odlučio uzeti stvari u svoje ruke i proglasio se, posprdno nadamo se (ne možeš to stvarno misliti) G.O.A.T. -om (Najveći svih vremena). Charlie Zelenoff rekao je da ima rekord 160-0 u Underground Boxing Federation (UBF), a također je sebi nabavio pojas s natpisom "UBF World Champion".

Međutim, unatoč svim njegovim tvrdnjama, Zelenoff nikada nije sudjelovao ni na jednom profesionalnom boksačkom natjecanju. Umjesto toga, on doslovno navlači svoje protivnike, uglavnom rekreativce ili one koji ne znaju ništa o boksu a žele trenirati, poziva ih na lagani sparing, kao idemo trenirati lagano pa ih onda nemilosrdno istuče.

Prema BoxRec.com, Zelenoffov rekord je 0-1 jer je diskvalificiran tijekom svoje prve službene borbe u velter kategoriji protiv Andrewa Hartleyja. Nakon što je Zelenoff bio diskvalificiran u prvom boksačkom meču, okrenuo se You Tubeu gdje vodi svoj YouTube kanal pod nazivom Charlie Zelenoff Uncut, a 2020. kanal je imao oko 75.000 pretplatnika. Na svom YouTube kanalu Zelenoff je počeo objavljivati ​​videozapise na kojima se vidi kako tuče ljude na neočekivane načine, zbog čega su njegovi video zapisi postali viralni i naišli na kritike javnosti.

Kontroverzni You Tube zapisi

Kontroverzni YouTube videozapisi borbi, uglavnom u teretani, gdje se vidi kako izaziva druge boksače i nokautira ih, učinilo ga je poznatim ali na krivi način. Neprestano se lik proglašava "najboljim boksačem na svijetu" čak i nakon što je u nekim sparinzima dobio gadne batine. Vrsta borbe u koju se Zelenoff upušta izazvala je mnogo bijesa među publikom...

Iako Zelenoffovi videozapisi možda nisu baš najboljeg ukusa, privukli su pozornost širokog spektra publike, nekih od onih koji vole Zelenoffova djela, dok su drugi potpuno iznervirani njegovom taktikom nasilništva. Ljudi su Zelenoffa počeli nemilosrdno zvati trolom, koji u biti pokušava dokazati neku svoju nepostojeću tvrdnju ili samo pokušava zaraditi novac od pregleda svojih videa, dok ga drugi nazivaju psihotičnim, bolesnikom, sociopatom.

Tukao se čak s djetetom

U jednom videu vidi se kako se Zelenoff tuče čak s djetetom, a video je izazvao bijes na internetu. Gledatelji su to smatrali neprihvatljivim te su oštro kritizirali isječak i rekli da je Zelenoff bolestan i da mu je potrebna psihijatrijska pomoć.

U jednom videu na You Tube kanalu vidi se kako Zelenoff trpi ponižavajući poraz, kada ga je pretukao 16-godišnji tinejdžer, a on je ovog puta morao prihvatio poraz. Zelenoff je dječaka, svojom dotad prokušanom metodom, isprovocirao huljskim udarcem dok je trenirao s grupom prijatelja.

Wilder ga također naučio pameti

No, nakon batina i viralne sramote koja je na društvenim mrežama i u javnosti naišla na oduševljenje, on je i dalje nastavio sa svojim bully ponašanjem, ali je ovog puta ipak bio oprezniji.

Također, ponižavajući trenutak u njegovom životu dogodio se i kad je gadno bio pretučen od Deontayja Wildera, kojeg je prozivao, izazivao na sparing javno a kap koja je prelila čašu bilo je kad je uvrijedio njegovu kćer. Sve kako bi jednog od najboljih boksača svijeta namamio na sparing. I kad je došlo do sparinga, Wilder ga je naučio pameti poslavši ga na pod jednim jedinim udarcem...

Za njega je i negativni publicitet dobar

"Charlie, ajmo odraditi odmah revanš. Ne da mi se ponovno zbog tebe dolaziti. Jer sljedeći put kad budeš takvo što rekao...", kazao je Wilder i zaletio se prema njemu, ali naravno samo kako bi ga preplašio u čemu je i uspio jer je ovaj pobjegao.

U slučaju Charlieja Zelenoffa, svaka vrsta publiciteta je, naime, dobar publicitet. Uostalom, ne bi mediji pisali o njemu da nije bio nasilnik nego samo loš boksač, kako su to zanimljivo istaknuli američki mediji.

"Charlie Zelenoff nije sjajan boksač ni po čemu. Dakle, on neće stvarno zaraditi mnogo novca kao boksač. Međutim, njegovi neobični komentari i raskošna osobnost doveli su do dobrog broja pregleda njegovih video zapisa. Neto vrijednost Charlieja Zelenoffa do 2020. godine iznosi 200.000 dolara", stoji u tekstu.