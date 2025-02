Stiže tjedan pun kiše: Meteorologinja otkrila kada će pljuskovi biti najžešći

Utjecaj anticiklone koja nam je donijela zimu popušta pa su na redu promjenjivije, ali toplije zimske prilike.

Do kraja nedjelje umjereno ili pretežno oblačno, povremene kiše će biti mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a prema večeri i mjestimice u Dalmaciji te na zapadu unutrašnjosti. Vjetar slab, na Jadranu do umjereno jugo, a dnevna temperatura u unutrašnjosti od 6 do 11, a uz obalu između 12 i 16 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Pred nama je promjenjiv tjedan - slabe kiše će biti u ponedjeljak, zatim utorak većinom suho uz barem kraća sunčana razdoblja. U srijedu je na redu novo jače naoblačenje s kišom, lokalno i obilnom, a u noći na četvrtak u gorju može pasti i malo snijega. Temperatura će biti u porastu, ujutro koji stupanj u plusu, a tijekom dana oko ili čak malo iznad 10 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu promjenjivo oblačno, kiše će biti gotovo svakodnevno, a u srijedu i četvrtak su mogući i izraženiji pljuskovi. Puhat će slabo od umjereno jugo, od sredine tjedna i jako, a temperatura uz južinu više proljetna nego zimska.

