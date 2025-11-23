Tragedija u ringu: MMA borac se srušio za vrijeme borbe i preminuo

Tragedija na borilačkoj priredbi u Chicagu. MMA borac Isaac Johnson preminuo je u 32. godini života nakon što je u petak navečer kolabirao u ringu.

Johnson se borio na Matador Fighter Challengeu u Ciceru, predgrađu Chicaga. Srušio se za vrijeme borbe, a medicinske su ga službe prevezle na hitnu pomoć. Nešto iza ponoći, Johnson je proglašen mrtvim. Policajci u Ciceru otvorili su istragu o smrti, a obdukcija je u tijeku.

An MMA fighter has died at the age of 31 after collapsing during a fight in Chicago on Friday night. Isaac Johnson was competing in a Heavyweight Thai fight at the Matador Fighter Challenge when he collapsed towards… pic.twitter.com/ym0tPerTYR — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 23, 2025

Promotor Joe Goytia je u objavi na Facebooku napisao: „Nadao sam se da nikada neću objaviti ovu objavu, sinoć se jedan od boraca na našem događaju Isaac Johnson srušio pred kraj borbe. Medicinsko osoblje pružilo mu je pomoć i prevezen je u bolnicu. Oko 1:30 ujutro obaviješten sam da nije preživio.

Nemam riječi kojima bih izrazio kako se sada osjećam, sve što mogu reći je moja najdublja sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suborcima. Više ćemo znati kada bude objavljeno medicinsko izvješće".

