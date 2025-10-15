JAKA PORUKA /

Mirko Filipović zaludio svijet posljednjom objavom na Instagramu

Mirko Filipović zaludio svijet posljednjom objavom na Instagramu
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Mirko Crocop Filipović ponovno je u fokusu javnosti nakon što je procurila informacija o njegovom novom meču s Fedorom Emilianenkom

15.10.2025.
10:37
SPORTSKI.NET
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mirko 'Crocop' Filipović trebao bi se vratiti u ring za egzibicijski boksački meč protiv velikog rivala Fedora Emilianenka, doznao je Net.hr u srijedu.

Njih dvojica posljednji put su se borili prije 20 godina u japanu, a tada je pobjedio Fedor.

POGLEDAJTE VIDEO: Roberto Soldić trenira zajedno s Mirkom FIlipovićem

Meč nije službeno potvrđen, ne zna se niti kada i gdje bi se trebao održati, a nakon što se pojavila priča o njihovoj borbi posebnu pažnju privukla je posljednja objava Mirka Filipovića na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirko Filipović (@crocop1009)

Mirko je prije četiri dana objavio fotografiju s treninga, na kojoj sjedi na strunjači u "špagi" s napetim mišićima. Nije ništa napisao uz ovu fotografiju, a u komentarima ga fanovi iz cijelog svijeta hvale i dive se njjegovom fizičkom stanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos uz kavez tijekom glavnom meča večeri, poletjela boca, Crocop se digao sa svog mjesta

Fedor EmilianenkoMirko Crocop FilipovićInstagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JAKA PORUKA /
Mirko Filipović zaludio svijet posljednjom objavom na Instagramu