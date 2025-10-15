Mirko Filipović zaludio svijet posljednjom objavom na Instagramu
Mirko Crocop Filipović ponovno je u fokusu javnosti nakon što je procurila informacija o njegovom novom meču s Fedorom Emilianenkom
Mirko 'Crocop' Filipović trebao bi se vratiti u ring za egzibicijski boksački meč protiv velikog rivala Fedora Emilianenka, doznao je Net.hr u srijedu.
Njih dvojica posljednji put su se borili prije 20 godina u japanu, a tada je pobjedio Fedor.
Meč nije službeno potvrđen, ne zna se niti kada i gdje bi se trebao održati, a nakon što se pojavila priča o njihovoj borbi posebnu pažnju privukla je posljednja objava Mirka Filipovića na Instagramu.
Mirko je prije četiri dana objavio fotografiju s treninga, na kojoj sjedi na strunjači u "špagi" s napetim mišićima. Nije ništa napisao uz ovu fotografiju, a u komentarima ga fanovi iz cijelog svijeta hvale i dive se njjegovom fizičkom stanju.
