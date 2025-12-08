FREEMAIL
BIZARAN MEČ /

Sprema se još jedan boksački okršaj legendi: Mike Tyson otkrio lokaciju i termin

Sprema se još jedan boksački okršaj legendi: Mike Tyson otkrio lokaciju i termin
Foto: Profimedia

Bit će to vrlo bizaran meče, kao onaj protiv Jakea Paula

8.12.2025.
21:12
Sportski.net
Profimedia
Mikeu Tysonu nije dosta! Jedan od najboljih boksača svih vremena spreman je za novu ekshibiciju s 59 godina na leđima. Špekuliralo se o njegovom meču s još jednom boksačkom legendom, Floydom Mayweatherom i čini se da će do borbe stvarno i doći. 

O tom meču se počelo govoriti još u rujnu, a sada je Tyson za An Experience With otkrio da će do meča doći u ožujku sljedeće godine u Africi. "Borba će se održati u trećem mjesecu sljedeće godine i to u Africi! Bit će nevjerojatno, srušit ćemo sve rekorde i to će biti jedan od najvećih evenata u povijesti sporta", poručio je Mike.

Sve o boksu čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Bit će to vrlo bizaran meče, kao onaj protiv Jakea Paula jer Mayweather je 11 godina mlađi od Tysona, što je ništa u usporedbi s 31 godina mlađim Paulom, ali Mayweather se maksimalno borio u super velter kategoriji (do 70 kilograma) dok je Tyson teškaš i ima 30-ak kilograma više. 

Vidjet ćemo što nam donosi sljedeća godina, a mogli bismo svjedočiti još jednom boksačkom cirkusu u kojem dvije legende bacaju ljagu na svoje ime.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nakon devet godina osvojila medalju na EP u plivanju, i to tri

BoksMike TysonFloyd Mayweather
BIZARAN MEČ /
Sprema se još jedan boksački okršaj legendi: Mike Tyson otkrio lokaciju i termin