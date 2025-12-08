Sprema se još jedan boksački okršaj legendi: Mike Tyson otkrio lokaciju i termin

Mikeu Tysonu nije dosta! Jedan od najboljih boksača svih vremena spreman je za novu ekshibiciju s 59 godina na leđima. Špekuliralo se o njegovom meču s još jednom boksačkom legendom, Floydom Mayweatherom i čini se da će do borbe stvarno i doći.

O tom meču se počelo govoriti još u rujnu, a sada je Tyson za An Experience With otkrio da će do meča doći u ožujku sljedeće godine u Africi. "Borba će se održati u trećem mjesecu sljedeće godine i to u Africi! Bit će nevjerojatno, srušit ćemo sve rekorde i to će biti jedan od najvećih evenata u povijesti sporta", poručio je Mike.

𝗡𝗘𝗪𝗦: Mike Tyson has announced the date and location of his 2026 exhibition fight against Floyd Mayweather 🥊



"It’s going to be in March and it’s going to be in Africa. This is going to be incredible, we're going to break all the records. It’s going to be one of the biggest… pic.twitter.com/29Nwo0jinb — Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 8, 2025

Bit će to vrlo bizaran meče, kao onaj protiv Jakea Paula jer Mayweather je 11 godina mlađi od Tysona, što je ništa u usporedbi s 31 godina mlađim Paulom, ali Mayweather se maksimalno borio u super velter kategoriji (do 70 kilograma) dok je Tyson teškaš i ima 30-ak kilograma više.

Vidjet ćemo što nam donosi sljedeća godina, a mogli bismo svjedočiti još jednom boksačkom cirkusu u kojem dvije legende bacaju ljagu na svoje ime.

