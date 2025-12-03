Tajanstvena snimka uzdrmala boksački svijet: Britanska zvijezda otkrila stanje nakon borbe

Chris Eubank Jr, jedan od najpoznatijih britanskih boksača svoje generacije, uznemirio je sportski svijet nakon što je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj izgleda potpuno onesviješten, priključen na bolničke aparate. Video je, kako se čini, nastao nakon njegove prošlomjesečne borbe protiv Conora Benna, premda točan datum nije potvrđen.

Eubank Jr, koji uskoro očekuje rođenje blizanaca, priznao je da se već dulje vrijeme bori s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Na snimci koju je objavio vidi se kako leži na boku, okružen medicinskim osobljem, dok mu beživotna ruka pada uz tijelo – prizor koji je izazvao val zabrinutosti pratitelja i pozive da momentalno prekine karijeru.

Uz video je napisao:

"Nosio sam se s puno zdravstvenih problema tijekom protekle godine i sve me stiglo prošlog mjeseca. Neću se vraćati u ring dok ne budem 100 %, i ne znam kada će to biti. Ali jedno obećavam – fanovima koji su uz mene u dobru i zlu, dat ću sve od sebe da se jednog dana vratim kao stari ja.

I’ve been dealing with a lot of health issues over the last year & yeah it all finally caught up to me last month. I will not box again until I’m back to 100% & I don’t know when that will be, but one things for certain… For the fans that have supported me through thick & thin,… pic.twitter.com/b6kuYCRszY — Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) December 2, 2025

Reakcije navijača bile su gotovo jednoglasne: vrijeme je za mirovinu. Mnogi su ga pozvali da se posveti zdravlju i obitelji, ističući da “nema više što dokazivati” nakon bogate karijere i milijuna zarađenih u ringu.

Iako Eubank nije otkrio prirodu zdravstvenih problema, prethodne epizode ukazuju da bi ekstremna skidanju kilograma mogla imati ulogu. Nakon prve borbe protiv Benna, završio je u bolnici zbog teške dehidracije, a oba puta je morao ići ispod svojeg prirodnog raspona težine. Uoči mečeva trenirao je u saunama, nosio višeslojne odijela za znojenje i prolazio kroz drastične režime mršavljenja sve zbog, navodno, desetmilijunskog honorara.

Njegov promotor Ben Shalom nakon posljednje borbe naglasio je da je Eubank “prošao kroz pakao samo kako bi uopće mogao ući u ring”, što je izazvalo burnu reakciju samog borca, koji je napustio press konferenciju.

